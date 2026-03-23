NAZIONALE

Italia, le statistiche verso i playoff con l'Irlanda del Nord: curiosità e precedenti

L'attaccante dell'Inter può diventare il terzo azzurro con più di 3 gol prima dei 21 anni dopo Meazza e Rivera. Gattuso per scacciare gli incubi del 1958

23 Mar 2026 - 10:57
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L'Italia si avvicina alla sfida di giovedì sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord con grande speranza, ma anche tante incognite. Come sottolineano le statistiche sui precedenti, il record contro i britannici è assolutamente positivo, ma c'è un precedente del 1958 che fa tremare il Ct Gattuso: la sconfitta di Belfast per 2-1 che costò la prima mancata qualificazione per i Mondiali nella storia azzurra.

L'obiettivo della nazionale è quello di rimediare alla doppia sconfitta contro la Norvegia e riscattarsi intanto con la qualificazione alla finale contro Galles o Bosnia. Per farlo, servirà anche un Pio Esposito in odore di record, che con un gol raggiungerebbe Meazza e Rivera fra gli Under 21 con più di 3 reti nella storia della nazionale.

LE STATISTICHE VERSO ITALIA-IRLANDA DEL NORD

● L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei precedenti e perso soltanto una volta (1-2 in trasferta il 15 gennaio 1958 nelle qualificazioni ai Mondiali) - tre pareggi, tra cui il più recente (0-0 il 15 novembre 2021), completano il quadro.

● Tra le nazionali affrontate più di 10 volte, soltanto contro Turchia (0%), Finlandia (7%), USA (8%) e Messico (8%) l'Italia ha registrato una percentuale di sconfitte inferiore che contro l'Irlanda del Nord: 9% (al pari di Grecia e Scozia) - frutto di sette successi, tre pareggi e un solo ko.

● L'Irlanda del Nord è la nazionale contro cui l'Italia ha collezionato il maggior numero di clean sheet consecutivi nella sua storia: sette di fila (serie attualmente in corso).

● L'Italia disputerà un turno di spareggio o playoff di qualificazione ai Mondiali per la quarta volta nella sua storia; dopo essersi qualificati contro la Russia (1-1 in trasferta e 1-0 in casa tra l'ottobre e il novembre 1997), gli Azzurri sono stati eliminati nei due più recenti: contro la Svezia nel novembre 2017 (0-1 a Stoccolma e 0-0 a Milano) e contro la Macedonia del Nord nel marzo 2022 (0-1 a Palermo).

● L'Italia arriva dalla sconfitta contro la Norvegia (1-4 al Meazza) e nella sua storia non ha mai registrato due sconfitte casalinghe di fila nelle qualificazioni ai Mondiali; in generale, gli Azzurri in 64 gare interne di qualificazioni ai Mondiali hanno ottenuto 51 vittorie, 11 pareggi e solo 2 sconfitte (contro Macedonia del Nord e Norvegia appunto).

● Tra le nazionali europee che non hanno ottenuto la qualificazione diretta al Mondiale 2026, nessuna ha segnato più gol dell’Italia nelle qualificazioni (21, al pari del Galles). Più in generale, invece, soltanto Croazia (181) e Belgio (178) hanno tentato più tiri degli Azzurri (174) nella prima fase in queste qualificazioni alla Coppa del Mondo.

● Tra le nazionali europee che disputeranno i playoff per accedere al Mondiale 2026, l’Irlanda del Nord è quella che ha fatto registrare la percentuale più bassa di passaggi riusciti nella prima fase (71%); dall’altro lato, tra le formazioni ancora in corsa per un posto nel torneo, soltanto Galles (90%) e Danimarca (89%) hanno fatto meglio dell’Italia (88%) nel turno di qualificazione.

● Francesco Pio Esposito (20 anni e 271 giorni il giorno del match - tre marcature fin qui) potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore a segnare più di tre reti con la maglia dell'Italia prima di compiere i 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (11 gol) e Gianni Rivera (5). Inoltre, dopo le reti contro Moldova e Norvegia, il classe 2005 potrebbe diventare il primo calciatore ad andare a segno per tre presenze consecutive con gli Azzurri prima di compiere 21 anni.

● Tra i giocatori attualmente convocati con l'Italia, sono tre i migliori marcatori con la maglia degli Azzurri: Moise Kean, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori (tutti a quota 11 gol). Più nel dettaglio, Retegui è l'azzurro con più reti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 (cinque) e l'ultimo ad aver fatto meglio nelle qualificazioni per una singola Coppa del Mondo è stato Ciro Immobile in quelle del 2018 (sei gol).

● Isaac Price è il giocatore dell'Irlanda del Nord che nel corso delle qualificazioni al Mondiale 2026 ha partecipato al maggior numero di tiri: 21, frutto di 14 conclusioni (primato) e sette occasioni create (meno solo di Justin Devenny con nove); il classe 2003, inoltre, è quello che ha effettuato il maggior numero di tocchi nell'area avversaria (17).

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