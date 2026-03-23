Italia, le statistiche verso i playoff con l'Irlanda del Nord: curiosità e precedenti

● Tra i giocatori attualmente convocati con l'Italia, sono tre i migliori marcatori con la maglia degli Azzurri: Moise Kean, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori (tutti a quota 11 gol). Più nel dettaglio, Retegui è l'azzurro con più reti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 (cinque) e l'ultimo ad aver fatto meglio nelle qualificazioni per una singola Coppa del Mondo è stato Ciro Immobile in quelle del 2018 (sei gol).