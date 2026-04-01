Il triste record dell'Italia: unica "big" eliminata sul campo per tre volte di fila

La verità è che il ranking e la storia contano marginalmente, che in partite da dentro o fuori conta la personalità che ai giocatori italiani, spesso protagonisti nei club, è mancata troppo spesso. Contro la Svezia le lacrime di Buffon e Barzagli a San Siro; quattro anni dopo contro la Macedonia la ripetizione del trauma ha "costretto" al ritiro internazionale Bonucci e Chiellini; a Zenica siamo rimasti tutti a terra, da Gattuso che ha provato la missione impossibile ai suoi predecessori (e adesso anche a lui) a tutti i suoi giocatori stesi sul prato, Pio e Cristante più abbattuti degli altri.