Premier League: pari United col Sunderland, vincono Brighton e Bournemouth

Il Manchester United non va oltre lo 0-0 in casa del Sunderland nel match valido per la 36/a giornata della Premier League. Nelle altre partite disputate nel pomeriggio il Brighton travolge 3-0 il Wolverhampton già retrocesso e sale a 53 punti, pienamente in corsa per un posto in Europa. I padroni di casa ipotecano il successo in avvio grazie alle reti di Hinshelwood e Dunk nel giro di cinque minuti, nella ripresa Minteh al 41' cala il tris. Colpo esterno invece per il Bournemouth, che difende il sesto posto in classifica battendo 1-0 il Fulham in una partita nervosa, con entrambe le squadre costrette a giocare in inferiorità numerica per l'intera ripresa a causa delle espulsioni di Christie e Andersen. Decisivo il gol di Ryan.