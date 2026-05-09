Napoli: rifinitura in vista della sfida con il Bologna, assenti solo Neres e Lukaku

Ripasso degli schemi. Antonio Conte, nel finale di stagione predilige in linea di principio puntare più sullo studio dell'avversario, del modo in cui gioca e, di conseguenza, dell'organizzazione tattica della gara, piuttosto che sulla parte atletica. Proprio per questo nell'allenamento di oggi a Castel Volturno, il tecnico ha perfezionato gli schemi da attuare lunedì sera, nel posticipo con il Bologna. La partita è di grande importanza perché una vittoria potrebbe dare la matematica qualificazione del Napoli alla Champions League. Obiettivo che va di pari passo con la conquista del secondo posto in classifica al quale tiene moltissimo tutta la squadra e soprattutto l'allenatore che nella sua carriera nei grandi club europei non ha mai mancato di piazzarsi quantomeno alle spalle del vincitore del titolo. Conte con il Bologna ritroverà due degli infortunati storici degli ultimi mesi, Di Lorenzo e Vergara. L'unico assente è ancora Neres che probabilmente rientrerà in gruppo in occasione della successiva partita, a Pisa. Quanto a Lukaku, la situazione è ancora tutta da definire anche se, dopo la rottura dei rapporti tra il calciatore, la società e l'allenatore a causa della permanenza non autorizzata in Belgio, si va quasi inevitabilmente, verso il trasferimento in una squadra estera. Sarà comunque necessario trovare un accordo perché il contratto di Lukaku scade solo a giugno 2027. Negli ultimi giorni vi sarebbe stato già un interessamento da parte di squadre del campionato turco, ma il futuro dell'attaccante è al momento tutto da definire. Domani è previsto per la squadra l'allenamento di rifinitura. Il Napoli, si ritroverà poi lunedì mattina per il consueto raduno che anticipa le sfide in programma nel turno serale.