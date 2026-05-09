Udinese, Runjaic: "Davis? Nervoso per offese che lo hanno ferito"

L'Udinese vince a Cagliari e tocca quota 50 punti. Altro obiettivo importante raggiunto per la squadra di Kosta Runjiaic: "Sono contento, non era facile vincere su questo campo", ha detto il tecnico a Dazn, "siamo cresciuti con il passare dei minuti e nella ripresa avevamo sfiorato il vantaggio già prima del gol di Buksa. Loro ci hanno messo in difficoltà sulle seconde palle, ma è emersa la nostra qualità".