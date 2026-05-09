Atalanta, Palladino: "Qui sto benissimo, voglio costruire una squadra forte e ambiziosa come me"

"Io qui sto benissimo, dal mio arrivo ho trovato grande calore. Il mio desiderio è quello di costruire la prossima stagione una squadra forte e ambiziosa, a mia immagine e somiglianza, insieme alla società". Alla vigilia dell'incontro con il Milan Raffaele Palladino conferma la volontà di restare alla guida dell'Atalanta. "La squadra non l'ho costruita io, essendo arrivato a novembre. Sono orgoglioso di aver rimontato dal tredicesimo al settimo posto. In Coppa Italia siamo usciti in semifinale ai rigori, in Champions col Bayern s'è interrotto un grande percorso fatto di notti magiche, come contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo andare almeno in Conference League, ma per me la stagione è stata ottima a parte l'ultimo mese, in cui siamo mancati nella finalizzazione, che ha un po' sporcato i precedenti cinque", ha proseguito il tecnico della Dea. Sulla sfida contro i rossoneri: "Mi aspetto una partita bella contro una squadra forte che vuole fare punti. Conosco bene Allegri, dobbiamo metterlo in difficoltà giocandoci a viso aperto: è un avversario mobile e imprevedibile, difende a tre, ma imposta a quattro, bisogna badare ai cambi di marcatura, al blocco basso o al pressing alto a seconda dei momenti".