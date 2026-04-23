Italia al Mondiale al posto dell’Iran: il piano suggerito a Trump per riavvicinare Meloni

Già nel 2022, in occasione dei Mondiali in Qatar, l'ambasciatore Usa aveva chiesto a Gianni Infantino, numero uno Fifa, che gli azzurri prendessero il posto dell'Iran: "Ancora una volta - l'inizio della lettera - il mondo aspetta una sua azione da leader per squalificare l'Iran dalla Coppa del mondo. In qualità di rappresentante del presidente per il calcio al Consiglio per lo sport, il fitness e e la nutrizione, dico che questa posizione potrebbe minare ulteriormente la sua posizione. A livello personale, ma non sono il solo. Sogno e sono fiducioso di vedere ai Mondiali l'Italia giocare contro l'Inghilterra dopo la squalifica dell'Iran. Da quanto ho capito, l'Italia è la prima tra le escluse nel ranking Fifa".