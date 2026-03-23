NAZIONALE

Italia, Chiesa non disponibile dopo la valutazione dei medici. Chiamato Cambiaghi

Primo forfait da Coverciano per i playoff: l'attaccante del Liverpool non è in condizione di giocare contro l'Irlanda del Nord, chiamato l'esterno del Bologna

23 Mar 2026 - 10:34
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L'Italia perde un pezzo verso la sfida dei playoff per la qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Niente ritorno in Nazionale dopo quasi due anni per Federico Chiesa, che era stato convocato dal Ct Gennaro Gattuso dopo i "no" alle chiamate di fine 2025, quando l'attaccante del Liverpool non si sentiva pronto. 

L'attaccante stavolta è stato visitato direttamente al centro medico di Coverciano, dove i medici hanno dato responso negativo sulle sue condizioni e lo hanno "ritenuto non disponibile per le prossime due partite", come spiegato dal comunicato ufficiale della Figc.

Al posto di Chiesa, Gattuso ha scelto di convocare Nicolò Cambiaghi, l'esterno del Bologna in un ottimo momento di forma e reduce dal gol decisivo per il passaggio del turno negli ottavi di Europa League contro la Roma. 

Chiesa out, il comunicato della Nazionale

 "Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi". 

In giornata la decisione su Scamacca, Bastoni e Mancini

 Nel corso della giornata di oggi, lunedì 23 marzo, sempre a Coverciano saranno valutati gli altri giocatori acciaccati, che hanno comunque raggiunto il resto del gruppo azzurro per essere valutati dai medici della Nazionale, alla pari di Chiesa. Si tratta dei difensori Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni e dell'attaccante Gianluca Scamacca.  

I convocati di Gattuso dopo il forfeit di Chiesa

 Cambiano dunque così i convocati del Ct Gennaro Gattuso in vista dei playoff per la qualificazione ai Mondiali: 

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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