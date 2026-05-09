Cagliari, Pisacane: "Dossena mi ha detto che non ha detto nulla a Davis e gli credo"
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"Siamo stati un po' imprecisi, bisogna subito riordinare le idee e andare avanti, mettendo alle spalle questa partita. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto una grande prova", così Fabio Pisacane dopo la sconfitta interna del Cagliari contro l'Udinese. L'allenatore rossoblù è soddisfatto della prestazione: "Abbiamo calciato 23 volte e 6 in porta, peccato", ammette a Dazn.
"Mendy si è sacrificato alla grande, anche quando c'è stata l'assenza di Belotti e di Borrelli. Esposito? A volte gli chiedo di tenere un po' di più la palla e provare anche la giocata individuale, con un pizzico di sano egoismo. Però sono convinto che i gol arriveranno, gli è mancata anche un po' di fortuna quando ha colpito il palo".
Sull'episodio nel finale con storie tese tra Dossena e Davis: "Ho avuto una percezione molto confusa dalla panchina. Il mio giocatore (Dossena, ndr) mi ha detto che non ha detto nulla, credo in lui perché ha dei valori importanti. Però mi dispiace perché non è stato un bel finale".