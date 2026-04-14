Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale

Spalletti raggiunge Allegri e Gasp, Conte sempre in vetta: ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
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Massimiliano Allegri verso l'addio al Milan? Si aprirebbe la strada alla Nazionale: Malagò lo vorrebbe come nuovo ct dell'Italia
Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese e con la qualificazione in Champions League che potrebbe tornare a rischio, sarebbe troppo facile rivedere la posizione di Massimiliano Allegri al Milan e, di conseguenza, accostarlo alla Nazionale per il futuro. In realtà le manovre attorno all'allenatore toscano non sono cosa nuova, così come le voci di un possibile addio alla panchina rossonera a fine stagione, con o senza quarto posto. La Gazzetta dello Sport aggiunge che se la prossima campagna acquisti milanista non fosse in linea con le premesse con le quali Max aveva accettato di tornare a Milano, quindi poter incidere nelle scelte di mercato e puntare a vincere il campionato, allora una separazione tra le parti non andrebbe esclusa.
Se da Milanello fanno sapere che Allegri fa parte del progetto e dunque non verrebbe liberato con facilità, un particolare rilancerebbe con forza la sua candidatura azzurra: sono in molti a pensare, spiega il Corriere della Sera, che Allegri sia considerato da Malagò, ieri indicato dai club di Serie A come candidato presidente Figc, come ct ideale.
In uno scenario così fluido, comunque, non si può escludere nessuno, a partire da Antonio Conte che potrebbe liberarsi dal Napoli. E poi Roberto Mancini, anche se più defilato, addirittura Claudio Ranieri se divorziasse dalla Roma sino alle suggestioni come Daniele De Rossi.
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
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