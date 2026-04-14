Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale

Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese e con la qualificazione in Champions League che potrebbe tornare a rischio, sarebbe troppo facile rivedere la posizione di Massimiliano Allegri al Milan e, di conseguenza, accostarlo alla Nazionale per il futuro. In realtà le manovre attorno all'allenatore toscano non sono cosa nuova, così come le voci di un possibile addio alla panchina rossonera a fine stagione, con o senza quarto posto. La Gazzetta dello Sport aggiunge che se la prossima campagna acquisti milanista non fosse in linea con le premesse con le quali Max aveva accettato di tornare a Milano, quindi poter incidere nelle scelte di mercato e puntare a vincere il campionato, allora una separazione tra le parti non andrebbe esclusa.