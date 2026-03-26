Gattuso: "Vincere non era scontato, contro la Bosnia un'altra gara difficilissima"

Gennaro Gattuso tira un primo sospiro di sollievo dopo il 2-0 che ha permesso all'Italia di mandare ko l'Irlanda del Nord in una partita che si è dimostrata tutt'altro che facile. A confermarlo è stato lo stesso ct al fischio finale: "Non è stata per niente facile - ha esordito ai microfoni di Rai Sport -. L'Irlanda ci ha sorpreso, hanno palleggiato e non giocato in verticale come c'era da aspettarsi. Nel primo tempo potevamo fare meglio, non sviluppavamo come avevamo preparato dato che Locatelli si schiacciava troppo. Comunque siamo stati bravi, non era scontato". Martedì prossimo in finale ci sarà la Bosnia. "È una squadra con tanti giocatori di esperienza, giocheremo in uno stadio caldo ma sarebbe stata la stessa cosa in Galles, la Bosnia si sa chiudere bene e sarà un'altra partita difficilissima come è stata quella di questa sera - ha detto Gattuso dopo aver conosciuto l'avversaria - Bisogna recuperare energie, non dobbiamo inventarci nulla ma recuperare il prima possibile. Abbiamo fatto un passettino, ora manca scalare la montagna, lo sappiamo, ci giochiamo tanto. Oggi il formicolio ce l'avevano tutti, ci manca l'ultima partita per completare l'opera".