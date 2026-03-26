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Gattuso: "Vincere non era scontato, contro la Bosnia un'altra gara difficilissima"

Il ct dopo il successo in semifinale: "L'Irlanda ci ha sorpreso, bravi a restare concentrati"

26 Mar 2026 - 23:58
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Gennaro Gattuso tira un primo sospiro di sollievo dopo il 2-0 che ha permesso all'Italia di mandare ko l'Irlanda del Nord in una partita che si è dimostrata tutt'altro che facile. A confermarlo è stato lo stesso ct al fischio finale: "Non è stata per niente facile - ha esordito ai microfoni di Rai Sport -. L'Irlanda ci ha sorpreso, hanno palleggiato e non giocato in verticale come c'era da aspettarsi. Nel primo tempo potevamo fare meglio, non sviluppavamo come avevamo preparato dato che Locatelli si schiacciava troppo. Comunque siamo stati bravi, non era scontato". Martedì prossimo in finale ci sarà la Bosnia. "È una squadra con tanti giocatori di esperienza, giocheremo in uno stadio caldo ma sarebbe stata la stessa cosa in Galles, la Bosnia si sa chiudere bene e sarà un'altra partita difficilissima come è stata quella di questa sera - ha detto Gattuso dopo aver conosciuto l'avversaria - Bisogna recuperare energie, non dobbiamo inventarci nulla ma recuperare il prima possibile. Abbiamo fatto un passettino, ora manca scalare la montagna, lo sappiamo, ci giochiamo tanto. Oggi il formicolio ce l'avevano tutti, ci manca l'ultima partita per completare l'opera".

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"Ci siamo complicati un po' la vita ma siamo rimasti concentrati - ha detto Gattuso parlando ancora della partita contro l'Irlanda del Nord -. Non è stato per niente facile e la stessa cosa sarà in finale. Nella rirpresa siamo stati più veloci con la palla, ora ci andiamo a giocare la finale: anche i nostri avversari sentiranno la pressione. Una gara così ci voleva, ringraziamo Bergamo che non ci ha fischiato all'intervallo nonostante la parità".

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