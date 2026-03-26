L'Italia fa il primo passo verso il Mondiale: Tonali e Kean mettono ko l'Irlanda del Nord

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Gli azzurri faticano nel primo tempo ma si svegliano nella ripresa: ora la vincente tra Galles e Bosnia
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Prima missione compiuta. L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo e conquista così il diritto di giocarsi la finale playoff che mette in palio la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. I ragazzi guidati dal CT Gennaro Gattuso centrano l’obiettivo in una serata in cui era assolutamente vietato sbagliare e che inizia dopo un doveroso minuto di silenzio in ricordo di Beppe Savoldi, venuto a mancare proprio oggi a Bergamo. Spinta dal calore di uno stadio tutto esaurito, l’Italia prova ad aggredire subito il match e al 7’ è Dimarco a sporcare per primo i guantoni di Pierce Charles, con il pallone che carambola poi su Retegui e viene liberato da Hume prima della possibile battuta a rete di Tonali. I nordirlandesi si arroccano compatti nella propria area di rigore e provano poi a pungere in ripartenza, mentre gli Azzurri non riescono a colpire né con Kean né con Bastoni né con Retegui.
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Il primo tempo si chiude allora a reti bianche e senza particolari emozioni, sotto lo sguardo attento di Sofia Goggia: la vincitrice della Coppa del Mondo di sci in SuperG è presente in tribuna per sostenere la Nazionale, così come tre Campioni del Mondo del calibro di Bruno Conti, Gianluca Zambrotta e Alessandro Nesta, oltre a molti altri ex Azzurri. All’intervallo Gattuso conferma l’undici di partenza e in avvio di ripresa è Retegui ad avere una clamorosa chance per stappare il risultato: il centravanti dell'Al-Qadisiya viene innescato da un errore avversario, ma non riesce a segnare a tu per tu con Pierce Charles. Proprio il portiere dell’Irlanda del Nord è invece provvidenziale pochi istanti dopo sul diagonale di Kean, prima di cedere alla conclusione di Tonali al 56’: Price libera sul cross di Politano, ma il numero 8 dell’Italia raccoglie al limite dell’area, segnando l’1-0 con un destro poderoso.
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Gattuso anima ancor di più il pubblico con la sua esultanza e al 64’ opera i primi cambi: entrano Gatti e Pio Esposito. A impegnare nuovamente Pierce Charles è, però, ancora una volta Kean, mentre Donnarumma rischia con un rinvio sbagliato che colpisce Donley e viene poi allontanato da Mancini. L’Italia si riversa quindi in attacco nel tentativo di chiudere il match e al 72’ si rende pericolosa con Pio Esposito, sul cui colpo di testa è decisivo il salvataggio di Hume, mentre Kean non trova la porta in rovesciata al 79’. L’attaccante della Fiorentina si rifà però pochi secondi più tardi: dopo aver addomesticato il passaggio di Tonali, l’11 azzurro dribbla il diretto marcatore e timbra il 2-0 all’80’. L’Italia può allora gestire con maggiore tranquillità il finale di partita, al quale partecipano pure Pisilli, Palestra (al debutto in Nazionale) e Raspadori, che possono così festeggiare direttamente dal campo la vittoria resa ufficiale dal triplice fischio. L’Italia si qualifica, dunque, alla finale playoff, dove affronterà in trasferta il Galles o la Bosnia ed Erzegovina: si scenderà in campo martedì 31 marzo alle ore 20:45.
IL TABELLINO ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63’ Gatti), Calafiori; Politano (83’ Palestra), Barella, Tonali (83’ Pisilli), Locatelli, Dimarco; Kean (88’ Raspadori), Retegui (64’ Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi. Ct: Gattuso
Irlanda del Nord (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69’ Smyth), Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer (80’ Reid); Price; Donley (80’ Magennis). A disp.: Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly. Ct: O’Neill
Arbitro: Makkelie D. (Olanda)
Marcatori: 56’ Tonali, 80’ Kean
Ammoniti: Bastoni (Ita)