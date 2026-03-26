L'Italia fa il primo passo verso il Mondiale: Tonali e Kean mettono ko l'Irlanda del Nord

Gattuso anima ancor di più il pubblico con la sua esultanza e al 64’ opera i primi cambi: entrano Gatti e Pio Esposito. A impegnare nuovamente Pierce Charles è, però, ancora una volta Kean, mentre Donnarumma rischia con un rinvio sbagliato che colpisce Donley e viene poi allontanato da Mancini. L’Italia si riversa quindi in attacco nel tentativo di chiudere il match e al 72’ si rende pericolosa con Pio Esposito, sul cui colpo di testa è decisivo il salvataggio di Hume, mentre Kean non trova la porta in rovesciata al 79’. L’attaccante della Fiorentina si rifà però pochi secondi più tardi: dopo aver addomesticato il passaggio di Tonali, l’11 azzurro dribbla il diretto marcatore e timbra il 2-0 all’80’. L’Italia può allora gestire con maggiore tranquillità il finale di partita, al quale partecipano pure Pisilli, Palestra (al debutto in Nazionale) e Raspadori, che possono così festeggiare direttamente dal campo la vittoria resa ufficiale dal triplice fischio. L’Italia si qualifica, dunque, alla finale playoff, dove affronterà in trasferta il Galles o la Bosnia ed Erzegovina: si scenderà in campo martedì 31 marzo alle ore 20:45.



