Palermo, Pippo Inzaghi: "Resto, oggi non andrei neanche al Real Madrid"

20 Mag 2026 - 23:37
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"Se resto al Palermo? Sì, sì, assolutamente. Non lascio le cose a metà. Oggi io non andrei neanche al Real Madrid". Pippo Inzaghi rassicura i tifosi rosanero dopo la vittoria nel ritorno contro il Catanzaro che però non è bastata per conquistare la finale dei playoff di Serie B: "Palermo è straordinaria sotto tutti i punti di vista. La gente dal primo giorno mi ha dato una fiducia incondizionata. Oggi ho questo dispiacere perché la gente e la squadra mi hanno seguito passo dopo passo e sono molto triste dentro, ma sono convinto che, come è sempre stata la mia carriera, sia da giocatore che da allenatore, quando mi metto in testa una cosa la porto a termine. Ho un debito di grande riconoscenza nei confronti di
questa gente".

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