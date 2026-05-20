Palermo, Pippo Inzaghi: "Resto, oggi non andrei neanche al Real Madrid"

"Se resto al Palermo? Sì, sì, assolutamente. Non lascio le cose a metà. Oggi io non andrei neanche al Real Madrid". Pippo Inzaghi rassicura i tifosi rosanero dopo la vittoria nel ritorno contro il Catanzaro che però non è bastata per conquistare la finale dei playoff di Serie B: "Palermo è straordinaria sotto tutti i punti di vista. La gente dal primo giorno mi ha dato una fiducia incondizionata. Oggi ho questo dispiacere perché la gente e la squadra mi hanno seguito passo dopo passo e sono molto triste dentro, ma sono convinto che, come è sempre stata la mia carriera, sia da giocatore che da allenatore, quando mi metto in testa una cosa la porto a termine. Ho un debito di grande riconoscenza nei confronti di

questa gente".