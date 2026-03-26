PAGELLE DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: Tonali da 7, secondo tempo magistrale di Kean mentre Retegui ha un gol sulla coscienza

Politano cerca sempre di creare superiorità numerica, Pio Esposito entra e lotta con la solita determinazione

di Enzo Palladini
26 Mar 2026 - 22:43
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ITALIA 

Donnarumma 6 - Tra i pali non deve allestire miracoli. Fa correre un brivido lungo la schiena di tutti con un passaggio sbagliato, per fortuna senza conseguenze, nel secondo tempo. 

Mancini 6 - Alcune buone sovrapposizioni nella metà campo avversaria, proprio come avviene nella Roma, ma sulla sua fascia il gioco non fluisce nel modo giusto. 

Bastoni 6 - Ha compiti di regista difensivo che normalmente non è abituato a svolgere. Ma quando c'è da battagliare, lui c'è sempre. Paga alla distanza il recupero affrettato, prende un'ammonizione per stanchezza. Per questo viene sostituito. 

Dal 18' st Gatti 6 - Torna in Nazionale dopo parecchio tempo e sembra ambientarsi subito. 

Calafiori 6 - Conosce meglio di tutti il clima British in campo, forse proprio per questo si mantiene in zona con prudenza, sperando di essere utile nella protezione delle avanzate tentate da Dimarco. 

Politano 6,5 - Ci prova sempre, a cercare la linea di fondo. Nel primo tempo viene frequentemente arginato, all'inizio del secondo comincia a ottenere di più dalle sue iniziative. 

Dal 38' st Palestra sv. 

Barella 6 - Prova a inserirsi negli spazi tra le linee dove la sua agilità potrebbe essere molto utile. Quasi sempre però trova uno sbarramento insuperabile. 

Locatelli 6 - Serata complicata in cui deve provare a mantenere l'equilibrio per lasciare liberi Tonali e Barella, ma proprio per questo a volte si trova intrappolato tra vari centrocampisti avversari. Cresce con il passare dei minuti, appena riesce a leggere la partita. 

Tonali 7 - Primo tempo faticoso, spesso ingabbiato dai centrocampisti avversari e dalle sue condizioni non perfette. Poi arriva il gran tiro dal limite che ci regala l'1-0. Da quel punto ritrova sicurezza e dinamismo, con un grande assist per il 2-0 di Kean. 

Dal 38' st Pisilli sv. 

Dimarco 6 - La prima occasione azzurra è un suo tiro respinto dal portiere avversario. Eppure da quel momento in poi i compagni non lo cercano abbastanza. 

Kean 7 - Cerca la profondità come fa sempre nella Fiorentina, ma qui trova avversari molto schiacciati all'indietro che gli concedono pochissimo spazio. Poco prima del gol dell'1-0, una sua iniziativa fa capire che qualcosa sta cambiando. E infatti cambia: ci prova prima n rovesciata, poi segna il bellissimo 2-0. 

Dal 43' st Raspadori sv. 

Retegui 5 - Prima mezz'ora in totale apnea, completamente soffocato dai due centrali avversari. Poi si comincia a vedere qualche sua iniziativa. Difficile da perdonare il gol sbagliato all'inizio del secondo tempo, su un pallone regalato dagli avversari. 

Dal 18' st P. Esposito 6,5 - Con il primo pallone toccato manda in porta Kean, con bella parata del portiere avversario. Poi lotta, lotta e lotta ancora. 

CT Gattuso 6,5 - Prima parte della missione, compiuta. Magari con un po' di fatica, però "alla Gattuso". Le scelte hanno pagato, la partita è stata gestita nel modo giusto. 

IRLANDA DEL NORD 

P. Charles 6; Devlin 6 (23' st Smith 5,5), Hume 6,5, McNair 6, McConville 6,5; Spencer 6 (34' st Reid sv); S. Charles 6, Galbraith 6,5, Devenny 6, Price 6; Donley 5,5 (34' st Magennis sv). CT O'Neill 6. 

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