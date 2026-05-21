Respinto il ricorso del Southampton, fuori dai playoff per la Premier

Respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City, in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri, la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai play-off e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. Il Southampton ha presentato ricorso contro la loro rimozione, definendola "manifestamente sproporzionata rispetto a ogni sanzione precedente nella storia del calcio inglese". Tuttavia, la Premier League ha respinto il ricorso dei Saints e confermato la punizione. La decisione è definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia "un risultato estremamente deludente". "Pur riconoscendo pienamente la gravità della questione e il controllo che ne è seguito, il club ha sempre ritenuto che la sanzione sportiva originaria fosse sproporzionata, un'opinione ampiamente condivisa da molti nella comunità calcistica nelle ultime 24 ore", ha aggiunto il club.