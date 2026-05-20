Playoff Serie C: l'Ascoli batte 1-0 il Potenza e accede alla semifinale

L'Ascoli ha battuto 1-0 il Potenza e, in virtù anche dello 0-0 dell'andata sul campo dei molisani, accede alla semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Una vittoria più larga di quanto non dica il risultato maturato al 35' del secondo tempo grazie ad un gol di Chakir, messo davanti al portiere ospite da un assist perfetto di Guibre. In precedenza la formazione di Tomei ha dominato costruendo una lunga serie di occasioni da gol, vanificate dalla grande serata del portiere del Potenza Cucchietti e da un pizzico di imprecisione al tiro dei bianconeri di casa.