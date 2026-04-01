Italia, Gattuso: "Chiedo scusa per non avercela fatta. Il mio futuro non è importante"

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Le parole di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta in Bosnia che costa il Mondiale agli Azzurri: "Fa male ma questo è il calcio"
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Gennaro Gattuso deluso e quasi con le lacrime agli occhi dopo la sconfitta in Bosnia che condanna l'Italia a saltare il terzo Mondiale di fila: "Questi ragazzi non meritavano una batosta così per la determinazione e per l'impegno. Abbiamo fatto fatica, abbiamo messo passione e giocato in dieci dal quarantesimo minuto. Siamo tristi, fa male. Sono orgoglioso della squadra, i ragazzi hanno sorpreso anche me per il cuore e l'attaccamento che ci hanno messo ma questo è il calcio".
E ancora, a sottolineare come tutti abbiano dato tutto: "Siamo stati in trincea Se mi pungono con una spilla non esce una goccia di sangue: così fa davvero male".
Il ct azzurro, parlando alla Rai, ha dribblato le domande sul suo futuro (il contratto è in scadenza a fine luglio, ndr): "Non è il momento di parlarne, non è importante: ora conta solo che non andiamo al Mondiale per l'ennesima volta. Io chiedo scusa per non avercela fatta".