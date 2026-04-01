Italia, Gattuso: "Chiedo scusa per non avercela fatta. Il mio futuro non è importante"

Gennaro Gattuso deluso e quasi con le lacrime agli occhi dopo la sconfitta in Bosnia che condanna l'Italia a saltare il terzo Mondiale di fila: "Questi ragazzi non meritavano una batosta così per la determinazione e per l'impegno. Abbiamo fatto fatica, abbiamo messo passione e giocato in dieci dal quarantesimo minuto. Siamo tristi, fa male. Sono orgoglioso della squadra, i ragazzi hanno sorpreso anche me per il cuore e l'attaccamento che ci hanno messo ma questo è il calcio".