Chi è Barbarez, il Ct della Bosnia che sfida l'Italia: il poker, la guerra e i post motivazionali

Per il suo staff, Barbarez si è circondato di altri ex giocatori della Bosnia come Bajramovic, Hrgovic e Milenkovic, riportando lo spirito di un tempo, puntando sullo scouting e sui giovani dei campionati esteri, vedi il classe 2007 Alajbegovic. È andato a un passo dalla qualificazione diretta ai Mondiali americani, con la squadra ripresa sul pari a pochi minuti dalla fine in casa dell'Austria (1-1), per una vittoria che sarebbe valsa il primo posto e avrebbe anticipato il grande obiettivo dichiarato, quello di qualificarsi a Euro 2028.