Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio

Il ct del Giappone, Hajime Moriyasu, ha diramato la lista dei 26 giocatori che porterà con sè in Usa, Messico e Canada per la Coppa del Mondo in programma tra poco meno di un mese. Non ci saranno l'infortunano Kaoru Mitoma e i convalescenti Wataru Endo, Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. La difesa punterà sull'esperto Yuto Nagatomo, al suo quinto Mondiale. "Sono riuscito a selezionare solo 26 giocatori, ma mi dispiace di non aver potuto selezionare molti altri giocatori. Tuttavia, ho selezionato questi 26 in base alle loro prestazioni passate e attraverso conversazioni con lo staff tecnico, credendo che questa sia la nostra squadra migliore in questo momento. Penso di aver scelto i migliori 26 giocatori affinché il Giappone possa fare bene sulla scena mondiale in questo momento", ha detto Moriyasu. Tra loro c'è anche 'l'italiano' Zion Suzuki, estremo difensore del Parma. Questa la lista completa dei convocati: Portieri: Hakayama Tomoki (Kashima Antlers), Osako Keisuke (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma); Difensori: Nagatomi Yuto (Fc Tokyo), Tanuguchi (Sint-Truidense), Itakura Kou (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tmoyasu Takehiro (Aja), Ito Hiroki (Bayern Monaco), Seko Ayumu (Le Havre), Sugawara Yukinari (Werder Brema), Suzuki Junnosuke (Copenhagen); Centrocampisti: Endo Wataru (Liverpool), Ito Junya (Genk). Kamada Daichi (Crystal Palace), Ogawa Koki (Nijmegen), Maeda Daizen (Celtic), Doan Ritsu (Eintracht Francoforte), Ueda Ayase (Feyenoord), Tanaka Ao (Leeds); Attaccanti: Nakamura Keito (Stade de Reims), Sano Kaishu (Mainz 05), Kubo Takefusa (Real Sociedad), Suzuki Yuito (Friburgo), Shiogai Kento (Wolfsburg), Goto Keisuke (Sint-Truidense).