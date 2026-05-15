Clamoroso Vado: dopo la promozione in C il club valuta la rinuncia all’iscrizione

Poco più di due settimane fa, il Vado ha ottenuto la promozione in Serie C dopo 80 anni. Come riporta TuttoC, il ritorno tra i professionisti è però a rischio. Il club ligure starebbe infatti valutando se presentare o meno la domanda di iscrizione al prossimo campionato (scadenza fissata il 20 luglio), dopo che gli appelli al territorio da parte per un ulteriore sostegno al progetto sono rimasti inascolatati (almeno per il momento).

Da un lato ci sono i costi da sostenere per la trasformazione della società da Asd a Srl e la presentazione di una fideiussione da 700 mila euro. Dall'altro c'è la necessità di trovare uno stadio omologato per la terza serie, visto che l'adeguamento del "Chittolina" di Vado richiede tempi piuttosto lunghi, anche se sia il Comune sia la Regione si sono detti disponibili a sostenere i lavori. In alternativa, una soluzione potrebbe essere il "Sivori" di Sestri Levante, a un centinaio di chilometri da Vado.