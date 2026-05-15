De Ligt torna a far sapere di sè: "Mi sono dovuto operare, spero di esserci per i Mondiali"

Matthijs de Ligt, difensore olandese del Manchester United, fermo da fine novembre 2025 per un infortunio alla schiena, aveva smesso di dare notizie su di se. Nonostante un ottimo inizio di stagione, gli ultimi aggiornamenti su di lui erano che stesse seguendo un lungo percorso di riabilitazione a Carrington, con un rientro in campo che si era prolungato ben oltre le previsioni iniziali. Dopo un periodo di silenzio, sia da parte del giocatore che della società, che aveva provocato una fuga di fake news sulle sue condizioni, il giocatore ha deciso in queste ore di rassicurare i tifosi dello United e dell'Olanda con un post su Instagram. "Dopo 6 mesi di cure e tanto impegno per recuperare, l'intervento chirurgico era l'unica opzione rimasta. Sono dispiaciuto di non aver potuto aiutare la squadra negli ultimi mesi e ovviamente di essermi perso i Mondiali, ma non vedo l'ora di fare tutto il possibile per tornare a giocare davanti ai tifosi e sentirmi di nuovo al meglio!".