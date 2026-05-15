Il calcio spagnolo è in lutto: è morto un giovane arbitro di 22 anni

15 Mag 2026 - 17:21
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Tragedia nel calcio spagnolo. Ismail Bouissa, giovane arbitro di 22 anni è morto all'improvviso lasciando sotto shock la comunità di Avila, provincia della comunità autonoma di Castiglia e Leon. Membro del Comitato Tecnico degli Arbitri di Ávila, Ismail dovrebbe essere morto per cause naturali. A dare l'annuncio della scomparsa del fischietto, molto apprezzato dai colleghi e dai club è stata la Federazione Calcistica Reale di Castiglia e León tramite i suoi canali social: "La Federazione Reale di Calcio di Castilla y León, il suo Comitato Arbitrale e la famiglia calcistica di Avila piangono la scomparsa del giovane arbitro Ismail Bouissa, esprimendo il loro pieno sostegno alla famiglia, ai colleghi e agli amici". Nato in Marocco, Bouissa era residente a Madrid. 

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