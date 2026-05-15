Genoa, De Rossi: "Il Milan tirerà fuori l'orgoglio ma noi faremo gara vera"

15 Mag 2026 - 14:52
© ipp

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Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. "Sono una potenza del calcio mondiale e sono stati secondi per quasi tutto il campionato. Hanno giocatori di livello mondiale e quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale - ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia - Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti. Ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. L'ultima davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato belle soddisfazioni e in sintonia con i nostri tifosi. Una partita così "si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione - ha detto sulla decisione arrivata solo giovedì della data delle gare - Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo". Sul futuro: "Non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualcosa volta a dirvi quale bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa".

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