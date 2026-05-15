Genoa, De Rossi: "Il Milan tirerà fuori l'orgoglio ma noi faremo gara vera"

Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. "Sono una potenza del calcio mondiale e sono stati secondi per quasi tutto il campionato. Hanno giocatori di livello mondiale e quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale - ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia - Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti. Ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. L'ultima davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato belle soddisfazioni e in sintonia con i nostri tifosi. Una partita così "si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione - ha detto sulla decisione arrivata solo giovedì della data delle gare - Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo". Sul futuro: "Non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualcosa volta a dirvi quale bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa".