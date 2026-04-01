PLAYOFF MONDIALE

Mondiali 2026: Italia eliminata, la Bosnia fa festa ai rigori

Nei regolamentari finisce 1-1: segna Kean, espulso Bastoni. Tabakovic pareggia, poi dagli undici metri sbagliano Esposito e Cristante

01 Apr 2026 - 00:04
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Per la terza edizione di fila, l'Italia non prenderà parte ai Mondiali. Nel 2026, gli Azzurri guarderanno da casa la manifestazione in Canada, Stati Uniti e Messico dopo il ko ai rigori contro la Bosnia: dopo 120 minuti intensissimi in cui finisce 1-1, alla fine sorride la formazione di Barbarez (5-2).

La partita di Zenica per gli Azzurri parte bene, visto che al 15' Kean porta in vantaggio la squadra di Gattuso sfruttando un errore del portiere Vasilj. Al 41', però, Bastoni commette fallo da ultimo uomo e si fa espellere. Nonostante l'inferiorità numerica, Kean, Pio Esposito e Dimarco hanno le occasioni per raddoppiare, ma al 79' arriva il pareggio di Tabakovic. Nei supplementari poco o nulla, così si va ai rigori: Pio Esposito calcia fuori, Cristante prende la traversa mentre la Bosnia non sbaglia mai e va ai Mondiali. E saranno altri quattro anni di attesa per la nostra Nazionale, che non partecipa alla fase finale dal 2014. L'ennesimo passo falso del nostro calcio.

IL TABELLINO

BOSNIA-ITALIA 1-1 (5-2 DCR)

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Memic (26' st Burnic), Muharemovic, Katic, Kolasinac (1' st Alajbegovic); Dedic, Sunjic (1' st Tahirovic), Basic (26' st Tabakovic); Demirovic (10' 2ts Hadziahmetovic), Dzeko, Bajraktarevic. A disp.: Hadizic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Gigovic, Bazdar, Radeljic. All.: Barbarez
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (1' st Palestra), Barella (40' st Frattesi), Locatelli (26' st Cristante), Tonali, Dimarco (1' 1ts Spinazzola); Kean (26' st Esposito), Retegui. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Cambiaso. All.: Gattuso
Arbitro: Turpin (Fra)
Marcatori: 15' Kean (I), 34' st Tabakovic (B)
Ammoniti: Tahirovic (B), Donnarumma (I), Muharemovic (B), Katic (B), Frattesi (I)
Espulsi: al 41' Bastoni (I) per fallo da ultimo uomo
Rigori: Tahirovic (B) gol, Esposito (I) sbagliato, Tabakovic (B) gol, Tonali (I) gol, Alajbegovic (B) gol, Cristante (I) sbagliato, Bajraktarevic (B) gol

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