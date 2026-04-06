IL RETROSCENA

“Senza quel foglio…”, così un 14enne ha deciso i rigori di Bosnia-Italia ed è diventato un eroe in Patria

Si chiama Afan Cizmic ed è il raccattapalle che ha sottratto le indicazioni sui rigoristi avversari a Donnarumma: "È dovuto andare a intuito". Ora i tifosi bosniaci lo vogliono come mascotte al Mondiale 

06 Apr 2026 - 12:42
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Uno scaltrissimo 14enne e un foglietto. Come in ogni impresa nella storia dello sport ci sono protagonisti e retroscena che vengono a galla soltanto in un secondo momento.  L'impresa contro l'Italia e la conseguente qualificazione al Mondiale ha scritto una pagina di storia della Bosnia. I protagonisti di questa, ahi noi, bella favola ormai abbiamo imparato a conoscerli (e alcuni di questi, a quanto pare, qualcuno li vorrebbe anche portare in Serie A). C'è un personaggio però che nella baraonda emotiva dei calci di rigore è passato inosservato ai più, ma non ai tifosi bosniaci che già lo acclamano quasi al pari dei calciatori: il raccattapalle che ha sottratto il foglietto con gli appunti sui rigoristi della Bosnia a Donnarumma.

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Una tv locale lo ha rintracciato: si chiama Afan Cizmic, ha 14 anni, gioca nelle giovanili dell’NK Celik. Il ragazzo ha raccontato di come sia riuscito a soffiare il prezioso foglietto a Gigio: "Ho visto che c'era qualcosa vicino all’asciugamano e ho capito subito cos’era. L’ho preso e l’ho nascosto”, ha spiega lo scafatissimo 14enne. “Dentro c’erano tutte le indicazioni sui nostri giocatori. Senza quel foglio, Donnarumma ha dovuto andare un po’ a intuito”. Un gesto che ha alzato ulteriormente la tensione in campo: “La reazione di Donnarumma? Era molto deluso e arrabbiato. Ha preso l’asciugamano e ha visto che non c’era più il foglio, lo ha cercato ma non l’ha trovato”. 

Donnarumma-Vasilj, tensione alle stelle durante i rigori: cos'è successo

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Afan e il suo foglietto sono diventati un simbolo dell'impresa di un popolo intero. Tanto che gli appunti di Donnarumma sui rigoristi bosniaci finiranno all'asta come un vero e proprio cimelio e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ma non è tutto. I tifosi della Bosnia stanno chiedendo a gran voce che Cizmic venga portato negli Usa durante il Mondiale come una sorta di mascotte

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