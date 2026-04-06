“Senza quel foglio…”, così un 14enne ha deciso i rigori di Bosnia-Italia ed è diventato un eroe in Patria

Una tv locale lo ha rintracciato: si chiama Afan Cizmic, ha 14 anni, gioca nelle giovanili dell’NK Celik. Il ragazzo ha raccontato di come sia riuscito a soffiare il prezioso foglietto a Gigio: "Ho visto che c'era qualcosa vicino all’asciugamano e ho capito subito cos’era. L’ho preso e l’ho nascosto”, ha spiega lo scafatissimo 14enne. “Dentro c’erano tutte le indicazioni sui nostri giocatori. Senza quel foglio, Donnarumma ha dovuto andare un po’ a intuito”. Un gesto che ha alzato ulteriormente la tensione in campo: “La reazione di Donnarumma? Era molto deluso e arrabbiato. Ha preso l’asciugamano e ha visto che non c’era più il foglio, lo ha cercato ma non l’ha trovato”.