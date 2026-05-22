Serie B, il Modena esonera l'allenatore Sottil

Aveva un altro anno di contratto, pesa l'eliminazione nel preliminare playoff contro la Juve Stabia

22 Mag 2026 - 18:01
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È durata appena una stagione l'avventura di Andrea Sottil alla guida del Modena. Nel pomeriggio la società ha comunicato l'esonero dell'allenatore e del suo staff nonostante ancora un altro anno di contratto. La notizia era già nell'aria da qualche giorno visto anche il silenzio della proprietà che non ha parlato dopo la fine della stagione. A Sottil non è bastato il traguardo dei playoff di serie B, obiettivo minimo fissato dalla società a inizio stagione, per salvare la panchina. Raggiunto il sesto posto in regular season, ha pesato l'eliminazione nel preliminare dei playoff contro la Juve Stabia nonostante il vantaggio del fattore campo. Dopo un grande avvio di campionato (primo dopo nove giornate), il Modena è andato incontro a una stagione tra alti e bassi, incassando 14 sconfitte. Oltre ai risultati ha pesato anche il fatto che Sottil non ha mai legato con la città. Con Sottil sono stati sollevati dall'incarico gli altri componenti del suo staff, Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. "Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione - si legge nella nota del club -nasce dall'esigenza di dare inizio a un nuovo corso". Dopo aver conquistato la B nel 2022, nei quattro anni di serie cadetta il Modena ha avuto cinque allenatori: Tesser, Bianco, Bisoli, Mandelli e Sottil. 

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