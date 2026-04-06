LE PAROLE

Vasilj e i rigori di Bosnia-Italia: "Donnarumma davvero antisportivo"

Il portiere del St. Pauli sullo scontro col collega azzurro: "Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, ma poi il karma..."

06 Apr 2026 - 12:02
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Il campionato è ricominciato, ma la ferita per la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali è ancora fresca e fa malissimo. Ieri il portiere della Bosnia Nikola Vasilj era impegnato con il suo St. Pauli a Berlino sul campo dell'Union e dopo il pareggio per 1-1 in zona mista ha parlato della sequenza dei rigori di Zenica e soprattutto della lite con Gigio Donnarumma, accusando il capitano azzurro: "Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma fortunatamente i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia, ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto, ma è chiaro che nulla è stato lasciato al caso…".

Poi l'attacco frontale al portiere del City: "Sinceramente non potevo credere a ciò che mi stava succedendo, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che il mio avversario si meritava un’ammonizione, il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo. Ma alla fine… non voglio dire più di tanto… alla fine abbiamo vinto e qualcuno dice che è il karma. E probabilmente sì, in questa storia c’è qualcosa di simile".

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