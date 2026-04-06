Vasilj e i rigori di Bosnia-Italia: "Donnarumma davvero antisportivo"

Il campionato è ricominciato, ma la ferita per la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali è ancora fresca e fa malissimo. Ieri il portiere della Bosnia Nikola Vasilj era impegnato con il suo St. Pauli a Berlino sul campo dell'Union e dopo il pareggio per 1-1 in zona mista ha parlato della sequenza dei rigori di Zenica e soprattutto della lite con Gigio Donnarumma, accusando il capitano azzurro: "Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma fortunatamente i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia, ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto, ma è chiaro che nulla è stato lasciato al caso…".