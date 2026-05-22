Politano: "Nazionale? Fatico a parlarne, era l'ultima occasione"

22 Mag 2026 - 20:05
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Matteo Politano - 8 milioni di euro © italyphotopress

Matteo Politano - 8 milioni di euro © italyphotopress

"Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto: per noi over 30 era l'ultima occasione, quindi c'è stato tantissimo rammarico. Sono molto legato a mister Gattuso, gli voglio molto bene e mi è dispiaciuto tanto per lui e per tutti". Lo ha detto l'esterno del Napoli Matteo Politano, ospite negli studi di Radio Crc a proposito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale. "Io credo che per ripartire nel calcio italiano, bisognerebbe rifondare dalle basi e dai settori giovanili: ci sono pochi italiani nei settori giovanili dei top club - ha aggiunto - Ci lamentiamo che in Italia non ci siano calciatori italiani, ma se non li facciamo crescere noi diventa difficile".

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