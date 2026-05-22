Gli Usa fanno bene a Messi: è il secondo calciatore nel club dei miliardari

Il patrimonio di Lionel Messi ha superato il miliardo di dollari. Secondo un'analisi di Bloomberg, il campione argentino ha infatti affiancato ai ricchi stipendi guadagnati in carriera anche investimenti oculati e profittevoli. Dopo aver rifiutato l'offerta araba da 400 milioni di dollari all'anno, all'Inter Miami ha comunque mantenuto un salario tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, bonus e diritti azionari compresi. Se infatti la Mls non poteva competere a livello di stipendio con la Saudi Pro League, l'offerta ricevuta da Messi comprendeva anche quote della società.