Gli Usa fanno bene a Messi: è il secondo calciatore nel club dei miliardari

Il patrimonio di Lionel Messi ha superato il miliardo di dollari. Secondo un'analisi di Bloomberg, il campione argentino ha infatti affiancato ai ricchi stipendi guadagnati in carriera anche investimenti oculati e profittevoli. Dopo aver rifiutato l'offerta araba da 400 milioni di dollari all'anno, all'Inter Miami ha comunque mantenuto un salario tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, bonus e diritti azionari compresi. Se infatti la Mls non poteva competere a livello di stipendio con la Saudi Pro League, l'offerta ricevuta da Messi comprendeva anche quote della società.
Il club presieduto da David Beckham ha registrato una crescita del 20% da quando è arrivato Messi, mentre lo stesso calciatore ha quotato sulla borsa spagnola una società immobiliare, proprietaria di hotel e immobili commerciali, dal valore di 232 milioni di dollari.
A questo quadro, che permette a Messi di raggiungere Cristiano Ronaldo nell'esclusivo club dei calciatori in attività miliardari, si aggiunge anche la nuova attività come proprietario di un club calcistico, ovvero il Cornellà militante nella quinta divisione spagnola, e la partecipazione nel club uruguaiano Deportivo LSM insieme al compagno Suarez.