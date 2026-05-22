Napoli, Milinkovic-Savic vince il premio fair play Serie A per l'abbraccio al bolognese Pessina

Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha vinto il premio "Fair play" assegnato dalla Lega Serie A. Lo scorso 9 novembre, dopo la sconfitta dei partenopei per 2-0 a Bologna, Milinkovc-Savic si avvicinò a Massimo Pessina, giovane portiere rossoblu che esordì in Serie A al 7' di quella partita per sostituire l'infortunato Skorupski, e gli fece i complimenti. L'abbraccio a fine partita nonostante la sconfitta è stato premiato dalla Lega Serie A.

Queste le parole dell’ad Luigi De Siervo: "È un gesto vale più di un gol o di una parata decisiva. In campo la competizione è sacrosanta, ma è fondamentale non perdere mai di vista l’aspetto umano, tanto più quando cogli negli occhi di un avversario i sogni e le emozioni che anche tu hai vissuto all’inizio della tua carriera. Saper cogliere questo momento, a maggior ragione a ridosso di una gara, rappresenta il lato autentico e romantico del nostro sport”.

