PUGNO DURO

Stangata per i tifosi di Lazio e Napoli: stop alle trasferte fino a fine stagione dopo gli scontri in A1

La decisione è arrivata direttamente dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi: la sanzione è la stessa disposta per gli ultrà di Fiorentina e Roma

28 Gen 2026 - 19:21
videovideo

Stangata per Lazio e Napoli. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di entrambe le squadre fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri tra ultrà in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa. Il divieto, ha fatto sapere il Viminale, non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare, ma al momento in programma per il 17 maggio, in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.

Leggi anche

Scontri tra ultrà sull'A1, si va verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio

COS'È SUCCESSO

Domenica scorsa l'autostrada A1 è stata ancora una volta teatro di nuovi scontri tra ultrà. Un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno di sostenitori della Lazio, di rientro da Lecce, sono entrati in contatto (a volto coperto, con mazze e bastoni) lungo la carreggiata nord, che è stata bloccata per alcuni minuti causando disagi alla circolazione e agli automobilisti.
Per fortuna non si segnalano feriti, ma come già accaduto poche settimane fa sempre sull'A1 coi tifosi di Roma e Fiorentina, lungo l’autostrada si muovevano a piedi e armate decine di persone con il volto coperto. E proprio come accaduto nel caso degli scontri tra ultrà viola e giallorossi della settimana scorsa, è arrivato lo stop alle trasferte fino al termine della stagione per tutti i tifosi di Napoli e Lazio. 

Leggi anche

Ufficiale: trasferte vietate per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

lazio
napoli
ultras
scontri
divieto trasferte

