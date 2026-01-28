Stangata per i tifosi di Lazio e Napoli: stop alle trasferte fino a fine stagione dopo gli scontri in A1

Domenica scorsa l'autostrada A1 è stata ancora una volta teatro di nuovi scontri tra ultrà. Un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno di sostenitori della Lazio, di rientro da Lecce, sono entrati in contatto (a volto coperto, con mazze e bastoni) lungo la carreggiata nord, che è stata bloccata per alcuni minuti causando disagi alla circolazione e agli automobilisti.

Per fortuna non si segnalano feriti, ma come già accaduto poche settimane fa sempre sull'A1 coi tifosi di Roma e Fiorentina, lungo l’autostrada si muovevano a piedi e armate decine di persone con il volto coperto. E proprio come accaduto nel caso degli scontri tra ultrà viola e giallorossi della settimana scorsa, è arrivato lo stop alle trasferte fino al termine della stagione per tutti i tifosi di Napoli e Lazio.