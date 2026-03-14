SERIE A

Serie A, un sabato a tutte big: dopo l'Inter tocca a Napoli e Juventus con la Champione nel mirino

Conte impegnato al Maradona contro il Lecce. In serata c'è Spalletti a Udine

14 Mar 2026 - 13:46
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Inter, Atalanta, Napoli e Juventus: il sabato di Serie A promette emozioni. Dopo i nerazzurri di Chivu spazio a Conte e Spalletti alle prese con la rincorsa Champions. Entrambi con lo stesso obiettivo: approfittare dello scontro tra Como e Roma per avvicinarsi al primo traguardo stagionale. Alle 18 toccherà agli azzurri al cospetto di Di Francesco, chiude il programma la Vecchia Signora impegnata al Bluenergy Stadium.

NAPOLI-LECCE, CONTE VUOLE L'ALLUNGO DECISIVO PER LA CHAMPIONS
Il calendario di Serie A, che propone Como-Roma, dà una grande chance alle rivali di Fabregas e Gasperini. Tra queste, oltre alla stessa Atalanta, anche il Napoli, che può andare a +8 sul quinto posto (ma c'è da considerare anche il risultato della Juventus). Con i pezzi da novanta recuperati e da reintegrare a pieno, Conte può sorridere in vista della volata finale: Anguissa è pronto a tornare dal 1', mentre potrebbero essere ancora gestiti De Bruyne e McTominay. Anche il Lecce, però, ha un calendario dalla sua: al Maradona sarà durissima, ma Cremonese-Fiorentina garantirà uno stop da parte di almeno una delle due squadre più in basso in classifica. Allora, paradossalmente, i salentini possono essere più spensierati: proveranno a farlo Stulic, Banda e compagnia. Si comincia alle 18 con Abisso a dirigere l'incontro.

UDINESE-JUVENTUS, SPALLETTI VUOLE IL QUARTO POSTO
La squadra più interessata a Como-Roma è tuttavia la Juventus, sesta ma a -1 da lariani e giallorossi. Prima di sedersi sul divano a guardare la partita del Sinigaglia sperando in un pareggio che lo porterebbe al quarto posto, però, Spalletti deve vincere in casa dell'Udinese e sarà ancora senza Vlahovic, recuperato ma non ancora convocato. Davanti escluso David, deludente contro il Pisa: Yildiz potrebbe fare il falso nove con Boga e Conceiçao esterni nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo. Runjaic, al sicuro da brutte sorprese di classifica, punta su un Davis in grande forma. Mariani sarà l'arbitro del match delle 20:45 che chiuderà il sabato di Serie A.

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