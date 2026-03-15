Sassuolo, Grosso: "Eravamo senza adrenalina. Meglio il 2° tempo"
Fabio Grosso © IPA
Ko interno per il Sassuolo che cade 1-0 contro il Bologna. A fine gara, Fabio Grosso dà grande merito agli avversari, ma ha anche qualcosa da dire ai suoi: "Contro una rosa costruita per tre competizioni devi avere la giusta adrenalina, altrimenti è complicato fare risultato e tiriamo fuori tutti i nostri difetti. Servono prestazioni piene per ripetere le cose buonissime fatte prima, oggi non ci siamo riusciti".
Qualche passo in avanti nella ripresa: "Abbiamo alzato i giri del motore e la partita è stata migliore. Abbiamo creato potenziali occasioni per riprenderla, ma abbiamo solo sfiorato il risultato".