Pavoletti segna a Pisa e fa la "L" di Livorno: "È il mio derby"

"Per me questa è una partita speciale, è il mio derby. Ecco perché quando ho fatto gol, ho esultato facendo il segno della L di Livorno". Così Leonardo Pavoletti, attaccante livornese del Cagliari, ha ammesso dopo la sconfitta di oggi a Pisa, che quella dedica era alla sua città e all'eterna rivalità tra Pisa e Livorno. "È stata un'esultanza da derby - ha aggiunto scherzando - ma il gol conta zero e c'è poco da festeggiare, vista la prestazione complessiva. Adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro e rialzarci prima possibile". Poi, l'attaccante rossoblù torna sul suo clima personale da derby: "Sapevo che esultando in quel modo avrei incassato la reazione dei tifosi pisani e hanno fatto bene. Perché è la giusta rivalità sportiva tra due città 'cugine'. E anche questo è il sale del calcio: io ho visto i derby di Protti, Carruezzo e altri e ho sempre sognato da calciatore di giocare questa partita speciale per ogni livornese e ogni pisano". Infine, la conclusione: "Qui ho trovato un bellissimo ambiente e una tifoseria appassionata. Le rivalità, sane e belle come questa, sono utili al calcio".