Liga, Barça a valanga sul Siviglia: tris Raphinha e +4 sul Real

Il Barcellona batte in casa il Siviglia per 5-2 e si riporta a +4 dal Real Madrid, confermandosi saldamente al comando della classifica della Liga dopo la 28esima giornata. Al Camp Nou i catalani di Hansi Flick chiudendo la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Raphinha (entrambe le reti su rigore) e con un gol di Dani Olmo, seguito dalla marcatura degli ospiti di Oso. Nella ripresa il Barça dilaga con le reti di Cancelo e ancora di Raphinha che completa la tripletta personale. Sow per il Siviglia firma il definitivo 5-2. Nell'altra gara del pomeriggio, successo interno del Maiorca per 2-1 sull'Espanyol.