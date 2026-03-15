Liga, Barça a valanga sul Siviglia: tris Raphinha e +4 sul Real

15 Mar 2026 - 18:31
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Il Barcellona batte in casa il Siviglia per 5-2 e si riporta a +4 dal Real Madrid, confermandosi saldamente al comando della classifica della Liga dopo la 28esima giornata. Al Camp Nou i catalani di Hansi Flick chiudendo la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Raphinha (entrambe le reti su rigore) e con un gol di Dani Olmo, seguito dalla marcatura degli ospiti di Oso. Nella ripresa il Barça dilaga con le reti di Cancelo e ancora di Raphinha che completa la tripletta personale. Sow per il Siviglia firma il definitivo 5-2. Nell'altra gara del pomeriggio, successo interno del Maiorca per 2-1 sull'Espanyol. 

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