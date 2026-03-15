Serie D, spettatori d'eccezione per Pro Sesto-Desenzano: Del Piero e Balotelli in tribuna
Del Piero e Balotelli sugli spalti per Pro Sesto-Desenzano (foto credit Sesto Notizie) © X
Un parterre a forti tinte azzurre oggi allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per la sfida di Serie D tra Pro Sesto e Desenzano. In tribuna, Alex Del Piero per seguire il figlio Tobias, centrocampista diciottenne in forza alla squadra di casa, e Mario Balotelli per sostenere il fratello Enock, attaccante trentatreenne che veste la maglia dei gardesani. A completare il parterre 'da Serie A' - scrive il quotidiano online sestonotizie.it - anche l'ex bianconero Nicola Legrottaglie e l'ex nerazzurro Fabio Galante. A fare gli onori di casa il patron della Pro Sesto, Fabrizio Navarini, e il direttore generale del club, Luigi Conte.
Una serie di presenze che non è passata inosservata, con moltissimi tifosi a scattare foto e selfie e non senza qualche battuta all'insegna della nostalgia proprio in chiave Nazionale azzurra. La gara per la cronaca è terminata 2-1 per gli ospiti grazie a un rigore, molto contestato dai padroni di casa, trasformato al 90'. Tobias Del Piero, in forza alla Pro Sesto da un paio di settimane, è rimasto in panchina, mentre Enock Barwuah è subentrato una ventina di minuti dal termine. Con questo successo il Desenzano raggiunge il vertice della classifica.