Serie D, spettatori d'eccezione per Pro Sesto-Desenzano: Del Piero e Balotelli in tribuna

Una serie di presenze che non è passata inosservata, con moltissimi tifosi a scattare foto e selfie e non senza qualche battuta all'insegna della nostalgia proprio in chiave Nazionale azzurra. La gara per la cronaca è terminata 2-1 per gli ospiti grazie a un rigore, molto contestato dai padroni di casa, trasformato al 90'. Tobias Del Piero, in forza alla Pro Sesto da un paio di settimane, è rimasto in panchina, mentre Enock Barwuah è subentrato una ventina di minuti dal termine. Con questo successo il Desenzano raggiunge il vertice della classifica.