Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa

Il Napoli trema, ma non si piega contro un Lecce all'arrembaggio e a caccia dei punti per la salvezza. I salentini, che venivano da tre vittorie consecutive, accarezzano l'impresa al Maradona e vanno ko nella ripresa, perdendo 2-1. La gara si apre proprio con la rete dei salentini, che la sbloccano dopo tre minuti con l'incornata di Siebert, lasciato troppo solo dalla difesa rivale. I giallorossi sfiorano anche il bis, poi risalgono di tono i campioni d'Italia, scossi dai dribbling di Alisson Santos. Stulic spaventa ancora Conte, che sfiora il pari con Politano: esterno della rete e 1-0 Lecce al riposo. Nella ripresa il tecnico cambia subito, inserendo McTominay e De Bruyne: fuori uno spento Anguissa, ancora lontano dalla condizione ottimale. Il Napoli reagisce subito e pareggia i giochi con Hojlund, imbeccato da Politano (47'), poi sfiora il vantaggio: decisivo Falcone su Alisson Santos. La rete arriva comunque al 67', con la conclusione al volo di Politano e il suo ritorno al gol dopo 43 gare d'astinenza. Da qui in poi il Napoli controlla, soffrendo qualcosa in ripartenza, e porta a casa il risultato: Conte vince 2-1 e torna dunque a -9 dall'Inter, fermata dall'Atalanta. Si ferma il Lecce, che vive fortissimi attimi di paura nel finale: Banda si accascia per un malore, nel silenzio irreale del Maradona.



LE PAGELLE DI NAPOLI-LECCE