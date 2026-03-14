Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa
Attimi di apprensione dopo il malore occorso a Banda. Sul campo, gli azzurri tornano a -9 dall'Inter
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Il Napoli trema, ma non si piega contro un Lecce all'arrembaggio e a caccia dei punti per la salvezza. I salentini, che venivano da tre vittorie consecutive, accarezzano l'impresa al Maradona e vanno ko nella ripresa, perdendo 2-1. La gara si apre proprio con la rete dei salentini, che la sbloccano dopo tre minuti con l'incornata di Siebert, lasciato troppo solo dalla difesa rivale. I giallorossi sfiorano anche il bis, poi risalgono di tono i campioni d'Italia, scossi dai dribbling di Alisson Santos. Stulic spaventa ancora Conte, che sfiora il pari con Politano: esterno della rete e 1-0 Lecce al riposo. Nella ripresa il tecnico cambia subito, inserendo McTominay e De Bruyne: fuori uno spento Anguissa, ancora lontano dalla condizione ottimale. Il Napoli reagisce subito e pareggia i giochi con Hojlund, imbeccato da Politano (47'), poi sfiora il vantaggio: decisivo Falcone su Alisson Santos. La rete arriva comunque al 67', con la conclusione al volo di Politano e il suo ritorno al gol dopo 43 gare d'astinenza. Da qui in poi il Napoli controlla, soffrendo qualcosa in ripartenza, e porta a casa il risultato: Conte vince 2-1 e torna dunque a -9 dall'Inter, fermata dall'Atalanta. Si ferma il Lecce, che vive fortissimi attimi di paura nel finale: Banda si accascia per un malore, nel silenzio irreale del Maradona.
LE PAGELLE DI NAPOLI-LECCE
IL TABELLINO
NAPOLI-LECCE 2-1
Napoli (3-4-2-1) - Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (27' st Mazzocchi), Anguissa (1' st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27' st Miguel Gutierrez); Elmas (1' st De Bruyne), Alisson Santos (40' st Giovane); Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. All. Conte.
Lecce (4-3-3) - Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (34' st Ndaba); Coulibaly (1' st Gandelman), Ramadani, Ngom (40' st Fofana); Pierotti (34' st N'Dri), Stulic (13' st Cheddira), Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski. All. Di Francesco.
Arbitro: Abisso.
Marcatori: 3' Siebert (L), 2' st Hojlund (N), 22' st Politano (N).
Ammoniti: Siebert (L).
LE STATISTICHE OPTA DI NAPOLI-LECCE
Il Napoli ha vinto la sua 12a gara in questa Serie A con una sola rete di scarto, più di qualsiasi altra squadra nel nei maggiori cinque campionati europei in corso.
Antonio Conte ha tagliato il traguardo dei 600 punti in Serie A, diventando così l’11˚ allenatore a riuscirci nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Matteo Politano è il 19° marcatore diverso per il Napoli in questa Serie A: la formazione partenopea è quella che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori nei maggiori cinque campionati europei in corso.
Matteo Politano ha segnato almeno un gol e servito almeno un assist in una singola partita di Serie A per la quinta volta in carriera, la prima dal 21 ottobre 2023 contro l'Hellas Verona al Bentegodi (una rete e due passaggi vincenti in quel caso).
Matteo Politano ha preso parte al suo 100° gol in Serie A (101 totali - 54 reti, 47 assist); in generale, il classe 1993 è stato coinvolto in almeno una rete per due presenze consecutive dello stesso campionato per la prima volta dal gennaio 2025: marcatura contro l'Atalanta e passaggio vincente contro la Juventus.
Rasmus Højlund, che è tornato a segnare in casa in campionato per la prima volta dal 7 dicembre scorso (doppietta v Juventus), ha raggiunto la doppia cifra di reti per la seconda volta in carriera nei Big-5 tornei europei (10 nel 2023/24 con il Manchester United).
Quello realizzato da Rasmus Højlund (45:50) è il gol più veloce realizzato dal Napoli nel corso del secondo tempo dal 27 settembre 2020: rete di Piotr Zielinski (45:25) al Maradona contro il Genoa. Per il Lecce, invece, è la rete più veloce concessa ad inizio ripresa da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05).
Il Napoli ha vinto quattro partite consecutive contro il Lecce in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Dopo i successi contro Hellas Verona e Torino, il Napoli ha vinto tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra fine novembre e inizio dicembre 2025 (contro Atalanta, Roma e Juventus in quel caso).
Il Napoli (10V, 4N) è rimasto imbattuto nelle prime 14 gare casalinghe stagionali di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2015/16 con Maurizio Sarri allenatore.
Il Napoli (18V, 7N) ha evitato la sconfitta per 25 partite casalinghe consecutive di Serie A (ultima v Lazio l’8 dicembre 2024) la sua striscia più lunga dal periodo tra febbraio 1986-febbraio 1988: 31 gare di fila in quel caso, con Ottavio Bianchi in panchina.
Quello realizzato da Jamil Siebert (2:10) è il secondo gol più veloce realizzato dal Lecce in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), il primo dopo quello di Nikola Stulic (00:50) l'11 gennaio scorso contro il Parma.
Quello subito da Jamil Siebert (2:10) è il gol più veloce subito dal Napoli in Serie A dal 28 gennaio 2018: rete di Rodrigo Palacio con la maglia del Bologna (anche in quel caso in casa dei partenopei).
Secondo gol in carriera per Jamil Siebert tra i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni, il primo dal 27 ottobre 2023 (con la maglia del Fortuna Düsseldorf contro l'Eintracht Braunschweig in Serie B tedesca).
Grazie all'assist per Jamil Siebert, Antonino Gallo ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A solo per la seconda volta in carriera, la prima dal novembre 2024 (passaggi vincenti contro Empoli e Venezia).
Il Napoli ha subito almeno un gol per quattro partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2025 (cinque di fila in quel caso).
Lameck Banda ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con il Lecce (95 in Serie A e cinque in Coppa Italia): dal suo esordio con il club (2022/23), tra i giocatori di movimento, solamente Antonino Gallo (134) e Federico Baschirotto (116) hanno disputato più gare ufficiali in giallorosso.
Lassana Coulibaly ha tagliato il traguardo delle 250 presenze nei maggiori cinque campionati europei: 157 partite in Serie A (tra Lecce e Salernitana) e 93 in Ligue 1 (con Angers e Bastia).