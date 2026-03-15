Cagliari, Piscane: "Prestazione da non ripetere. Ora non perdiamo lucidità"
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Il Cagliari ripiomba a pieno nella lotta salvezza dopo la sconfitta inaspettata in casa del Pisa. Un 3-1 che vale la sesta gara senza vittorie dopo il successo sul Verona a fine gennaio.
L'allenatore Fabio Pisacane non nasconde la delusione: "Da gennaio a oggi abbiamo vissuto tre partite uguali. La squadra non ha messo il solito atteggiamento, non dobbiamo fare altre prestazioni del genere e restare lucidi".
Pisa rientrato nella lotta salvezza? "Fino a che la matematica non ti condanna può succedere di tutto. Faccio i complimenti a loro".