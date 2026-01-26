SERIE A

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio: si va verso lo stop alle trasferte

Può essere ricalcato il provvedimento che ha già punito Roma e Fiorentina col divieto fino a fine stagione

di Marco Mugnaioli
26 Gen 2026 - 10:44
Ancora una volta ieri l'autostrada A1 è stata teatro di nuovi scontri tra ultrà quando un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno di sostenitori della Lazio, di rientro da Lecce, sono entrati in contatto (a volto coperto, con mazze e bastoni) lungo la carreggiata nord, che è stata bloccata per alcuni minuti causando disagi alla circolazione e agli automobilisti. Per fortuna non si segnalano feriti, ma come già accaduto solo una settimana fa sempre sull'A1 coi tifosi di Roma e Fiorentina, lungo l’autostrada si muovevano a piedi e armate decine di persone con il volto coperto. E proprio come accaduto nel caso degli scontri tra ultrà viola e giallorossi della settimana scorsa, sembra probabile che la sanzione in arrivo sia lo stop alle trasferte fino al termine della stagione per tutti i tifosi di Napoli e Lazio

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati al casello di Monte Porzio Catone e identificati, altri soggetti sono stati fermati nell’area di Piazza Don Bosco, poi in serata, a Torino, sono stati identificati altri 300 e oltre tifosi del Napoli: "La posizione di ciascuno degli identificati sarà attentamente vagliata anche all’esito della ricostruzione del contatto", ha fatto sapere la Questura di Roma e per i responsabili scatterà sicuramente il Daspo, ma il Viminale ha già dato il segnale di una linea dura e ci si attende la stessa sanzione. 

Si va quindi verso un nuovo divieto di trasferta, misura richiesta anche dai sindacati di polizia. L'ufficialità arriverà martedì al termine della riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ma non è escluso anche l'intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. 

napoli
lazio
tifosi
scontri
divieto trasferte

