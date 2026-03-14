NAPOLI

Napoli, Conte: "Faccio scelte per il bene comune che è il Napoli e per centrare la Champions: i ragazzi si fidino di me"

Il tecnico azzurro dopo la vittoria sul Lecce: "Io devo fare delle scelte"

14 Mar 2026 - 20:54
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"Stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori per molti mesi, non possiamo pensare che tornino e giochino e abbiano già la condizione. Siamo partiti con Elmas contro il Torino insieme a Gilmour, poi nel secondo tempo ho alzato Elmas e fatto entrare Anguissa. Oggi la scelta è stata quella di partire con Anguissa insieme a Gilmour, con Elmas da numero 10. Perdevamo e ho cambiato, sono giocatori forti ma bisogna dar loro tempo di riabituarsi al ritmo, all'intensità. Devono avere fiducia, il bene comune deve essere il Napoli". Antonio Conte spiega così le scelte di inserire McTominay e De Bruyne a inizio ripresa della sfida contro il Lecce: una scelta che ha premiato tecnico e squadra. "Ho a che fare con ragazzi seri e perbene - ha detto a Dazn - lo devo fare delle scelte. Oggi è rientrato Scott che era fuori da un mese e De Bruyne che non giocava da quattro mesi e mezzo. Devo prendermi responsabilità, tutti devono giocare per il bene comune del Napoli e cercare di centrare la qualificazione in Champions. È troppo importante per i top club, figuratevi per noi".

Sul traguardo delle 600 panchine: "Non sono uno che guarda le statistiche e non vado a leggere queste cose, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti è importante e stare davanti a grandi allenatori non può che riempirmi di soddisfazione".

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