Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO

18 Gen 2026 - 16:44
© Da video

© Da video

Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. È avvenuto attorno alle 12.30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili.

Ultimi video

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:42
DICH NICOLA PRE VERONA DICH

Nicola: "Domani con grande entusiasmo"

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:44
Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO
15:36
Bologna-Fiorentina: minuto di silenzio per Commisso rovinato da urla becere
14:59
Nicola: "Continuiamo a lottare per raggiungere l'obiettivo salvezza"
13:26
Kean out, ma presente con gli infortunati a Bologna per stare col gruppo dopo la morte di Commisso
12:46
Svolta benefica del Fenerbahce: anche tutti i nuovi acquisti dovranno donare l'1% dello stipendio