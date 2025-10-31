Logo SportMediaset

lo striscione

Napoli, striscione contro Spalletti: "Uomini infami, destini infami"

Luciano Spalletti alla Juventus scatena la rabbia a Napoli: apparso uno striscione con offese sul Ponte della Sanità

di Stefano Fiore
31 Ott 2025 - 10:41

La decisione di Luciano Spalletti di ripartire da Torino sulla panchina della Juventus continua ad alimentare polemiche e discussioni accese, soprattutto a Napoli, città in cui il tecnico è diventato un idolo dopo aver conquistato lo storico terzo scudetto azzurro. Dopo le critiche sui social media, la rabbia dei sostenitori partenopei è sfociata in un gesto più eclatante. Ieri sera, sul Ponte della Sanità, una delle zone più popolari di Napoli, è apparso uno striscione contenente pesanti offese nei confronti dell'allenatore toscano.

Il contenuto del messaggio, che esprime chiaramente il sentimento di tradimento dei tifosi, recita: "Uomini infami, destini infami". Il gruppo Anima Azzurra ha accompagnato lo striscione con un post esplicito su Instagram: "Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. Infame perché neanche tu hai capito tutto il nostro amore".

© instagram Anima Azzurra

© instagram Anima Azzurra

L'episodio conferma la forte delusione e la rabbia dei sostenitori azzurri per la scelta di Spalletti di accettare la proposta della Juventus, club storicamente rivale.

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO

© X Juve
© X Juve
© X Juve

© X Juve

© X Juve

