Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: la resa dei conti tra i "padroni" del calcio italiano

Se Allegri è un esperto di finali e ha già messo in bacheca tre Supercoppe (una col Milan e due con la Juventus), pure Antonio Conte ha un legame quasi viscerale con questo trofeo. Il suo DNA vincente non è mutato nel passaggio dal campo alla panchina: in carriera ha alzato la coppa ben cinque volte, tre da calciatore e due da allenatore. Stasera, però, il passato non conta.