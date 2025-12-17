Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA

Napoli, Di Lorenzo presenta la sfida al Milan: "Vogliamo la finale"

Il capitano degli azzurri si è presentato in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte: "Vogliamo giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità"

di Redazione
17 Dic 2025 - 16:14

Al fianco di Antonio Conte per presentare la semifinale di Supercoppa di giovedì contro il Milan c'è Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli: "Penso che arriviamo bene. Fisicamente stiamo bene. Vero che nelle ultime due partite abbiamo perso ma questa è un'altra competizione. È una partita secca: abbiamo voglia di giocarcela alla pari".

Il Napoli nelle ultime due sconfitte, con Benfica e Udinese, è apparso sottotono a livello fisico, ma il capitano pensa che quel momento sia alle spalle: "Siamo professionisti e pronti a giocare sempre, io cerco di allenarmi bene perché penso che si gioca come ci si allena. Io e tutti i miei compagni cerchiamo sempre di dare il massimo, perché giocare queste partite con tanta pressione comporta un grande dispendio mentale. Ma siamo pronti anche a questo"

Questa sarà la terza occasione di vincere la Supercoppa italiana per Di Lorenzo: "Vogliamo andare in finale. L'obiettivo e quello e la squadra è pronta. Sappiamo di dover affrontare una squadra forte. La concentrazione è massima: Abbiamo voglia di giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità". Se non dovessero bastare 90 minuti, l'accesso alla finale sarà deciso direttamente ai calci di rigore, uno scenario che non scalda il difenosre azzurro: "Vogliamo vincere nei tempi regolamentari, i rigori sono una lotteria..."

Per fare fronte alle molte assenze Conte ha aggregato alla rosa anche 4 elementi della Primavera. Il capitano ne parla così: "Giovani? Sono ragazzi che si allenano spesso con noi. Sono quasi parte del gruppo. Proviamo a metterli a loro agio per farli esprimere al meglio".  Poi Di Lorenzo analizza la partita tra fase difensiva e transizioni: "La partita di domani passa tanto da come ci difenderemo. Quando si difende bene poi si attacca meglio. Ci lavoriamo tanto. La fase difensiva coinvolge tutti, dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo per poter mettere in campo le nostre qualità in fase di possesso"

Contro il Milan il Napoli ha sempre sofferto negli ultimi anni, ma Di Lorenzo non pensa ai precedenti: "Contano il giusto, alla fine l'unica cosa che importa è quello che accadrà in campo. Affrontiamo una grande squadra ma siamo pronti e proveremo a fare del nostro meglio per giocarci la finale". 

napoli
di lorenzo
supercoppa

