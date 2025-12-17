Napoli, Di Lorenzo presenta la sfida al Milan: "Vogliamo la finale"

Il Napoli nelle ultime due sconfitte, con Benfica e Udinese, è apparso sottotono a livello fisico, ma il capitano pensa che quel momento sia alle spalle: "Siamo professionisti e pronti a giocare sempre, io cerco di allenarmi bene perché penso che si gioca come ci si allena. Io e tutti i miei compagni cerchiamo sempre di dare il massimo, perché giocare queste partite con tanta pressione comporta un grande dispendio mentale. Ma siamo pronti anche a questo"