Verso Napoli-Milan, Conte ritrova Lukaku: il belga a Riad può assaggiare il campo

Il belga sarà convocato per la Supercoppa, ma servirà pazienza e cautela per rivederlo in campo. Assenti i lungodegenti Meret, Anguissa e KDB
Lukaku © Getty Images
Due giorni a Napoli-Milan di Supercoppa Italiana a Riad, due giorni per Antonio Conte per rimettere insieme le idee dopo le ultime due sconfitte di fila tra Champions League e campionato per cercare di portare a casa il secondo trofeo in azzurro. Non sarà facile per i partenopei, chiamati a sfidare i detentori del titolo, ma ci sarà di certo un'arma in più: Romelu Lukaku. A quattro mesi dall'infortunio, infatti, il belga tornerà tra i convocati e sarà una freccia in più all'arco del tecnico salentino, seppur con minor tempo di impiego.
Sono passati quattro mesi dal ko contro l'Olympiakos per Big Rom e tutto, come è giusto che sia, dovrà seguire gli step necessari. A Riad, di certo, non saranno presi rischi e il rientro del belga in campo sarà graduale, senza esagerare. La semifinale contro i rossoneri sarà la prima occasione per Lukaku per riassaggiare il campo, con pazienza e cautela e senza aspettarsi il ritorno da protagonista dal 1' e per tutti e 90' (o più di gioco). Insomma, tempo al tempo, con un primo grande passo compiuto per l'attaccante che sarà di certo leader tecnico e uomo spogliatoio per cercare di accompagnare il Napoli al ritorno alla vittoria.
Ci saranno i recuperati Lobotka e Gutierrez, già visti in campo a Udine, mentre saranno assenti i lungodegenti Meret, Anguissa e De Bruyne. Per gli ultimi due, tra l'altro, il rientro sembra ancora lontano e Conte dovrà ancora adattare il centrocampo con le pedine a disposizione.
Contro il Milan, sulla carta, la formazione potrebbe essere la replica di quanto visto al Bluenergy Stadium, col 3-4-3 con una sola novità, ovvero Lobotka a centrocampo al posto di Elmas, con McTominay al suo fianco e con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Davanti il collaudato trio Neres, Hojlund e Lang.
Una formazione chiamata a cancellare i due ko di fila in altrettante partite, tutte lontane da Napoli. E il problema degli azzurri, a oggi, sembra proprio questo: lontano dal Maradona si fa fatica, tanta e forse troppa per chi ha l'ambizione di vincere. E a Riad i partenopei devono sfatare il tabù, mettendo da parte il "mal di trasferta" per tornare in Italia con maggior consapevolezza della propria forza e, magari, con un trofeo in più da aggiungere in bacheca.