Calcio
supercoppa italiana
Verso Napoli-Milan

Verso Napoli-Milan, Conte ritrova Lukaku: il belga a Riad può assaggiare il campo

Il belga sarà convocato per la Supercoppa, ma servirà pazienza e cautela per rivederlo in campo. Assenti i lungodegenti Meret, Anguissa e KDB

16 Dic 2025 - 11:38
Lukaku © Getty Images

Due giorni a Napoli-Milan di Supercoppa Italiana a Riad, due giorni per Antonio Conte per rimettere insieme le idee dopo le ultime due sconfitte di fila tra Champions League e campionato per cercare di portare a casa il secondo trofeo in azzurro. Non sarà facile per i partenopei, chiamati a sfidare i detentori del titolo, ma ci sarà di certo un'arma in più: Romelu Lukaku. A quattro mesi dall'infortunio, infatti, il belga tornerà tra i convocati e sarà una freccia in più all'arco del tecnico salentino, seppur con minor tempo di impiego.

Sono passati quattro mesi dal ko contro l'Olympiakos per Big Rom e tutto, come è giusto che sia, dovrà seguire gli step necessari. A Riad, di certo, non saranno presi rischi e il rientro del belga in campo sarà graduale, senza esagerare. La semifinale contro i rossoneri sarà la prima occasione per Lukaku per riassaggiare il campo, con pazienza e cautela e senza aspettarsi il ritorno da protagonista dal 1' e per tutti e 90' (o più di gioco). Insomma, tempo al tempo, con un primo grande passo compiuto per l'attaccante che sarà di certo leader tecnico e uomo spogliatoio per cercare di accompagnare il Napoli al ritorno alla vittoria.

Milan, oggi la partenza per Riad: assenti Gabbia e Gimenez, tornano Leao e Fofana

Ci saranno i recuperati Lobotka e Gutierrez, già visti in campo a Udine, mentre saranno assenti i lungodegenti Meret, Anguissa e De Bruyne. Per gli ultimi due, tra l'altro, il rientro sembra ancora lontano e Conte dovrà ancora adattare il centrocampo con le pedine a disposizione.

Contro il Milan, sulla carta, la formazione potrebbe essere la replica di quanto visto al Bluenergy Stadium, col 3-4-3 con una sola novità, ovvero Lobotka a centrocampo al posto di Elmas, con McTominay al suo fianco e con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Davanti il collaudato trio Neres, Hojlund e Lang.

Una formazione chiamata a cancellare i due ko di fila in altrettante partite, tutte lontane da Napoli. E il problema degli azzurri, a oggi, sembra proprio questo: lontano dal Maradona si fa fatica, tanta e forse troppa per chi ha l'ambizione di vincere. E a Riad i partenopei devono sfatare il tabù, mettendo da parte il "mal di trasferta" per tornare in Italia con maggior consapevolezza della propria forza e, magari, con un trofeo in più da aggiungere in bacheca.

DITE LA VOSTRA

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

Bologna
Inter
Milan
Napoli
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
napoli
lukaku
conte

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

00:18
PER SITO MCH RIENTRO MILAN 1

Milan, il rientro dei campioni in Italia

00:52
DICH LEAO A MALPENSA 1

Leao: "Conceiçao ha portato un cambiamento"

01:29
DICH CALABRIA A MALPENSA 1

Calabria: "Un sogno alzare questa coppa. Conceiçao grande allenatore"

01:13
PER SITO MCH RIENTRO INTER (PELLEGATTI) 1

Inter, rientro in Italia a testa bassa dopo la sconfitta

02:07
SRV FOCUS SUPERCOPPA TBD (Fabio Manfreda) 6/1 ok

Conceiçao sveglia il Milan: il trionfo che non t'aspetti

01:15
SRV RULLO TREVISANI SU SUPERCOPPA 6/1 1

Trevisani: "Milan, che rimonta! Leao clamoroso"

01:47
MCH CONCEICAO BALLA E FUMA IL SIGARO POST INTER SUPERCOPPA 06/01 1

Conceiçao show: balla e fuma il sigaro nello spogliatoio

04:24
Ibrahimovic: "L'adrenalina c'è"

Ibrahimovic: "Faremo qualcosa sul mercato, è tutto sotto controllo"

05:14
La cerimonia di presentazione della Finale 2025

La cerimonia d'apertura della Finale 2025

03:20
Marotta: "Artefici del nostro destino"

Marotta: "Artefici del nostro destino"

03:57
Simonelli: "Esperienza positiva"

Simonelli: "Esperienza positiva"

02:04
Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

