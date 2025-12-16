Verso Napoli-Milan, Conte ritrova Lukaku: il belga a Riad può assaggiare il campo

Sono passati quattro mesi dal ko contro l'Olympiakos per Big Rom e tutto, come è giusto che sia, dovrà seguire gli step necessari. A Riad, di certo, non saranno presi rischi e il rientro del belga in campo sarà graduale, senza esagerare. La semifinale contro i rossoneri sarà la prima occasione per Lukaku per riassaggiare il campo, con pazienza e cautela e senza aspettarsi il ritorno da protagonista dal 1' e per tutti e 90' (o più di gioco). Insomma, tempo al tempo, con un primo grande passo compiuto per l'attaccante che sarà di certo leader tecnico e uomo spogliatoio per cercare di accompagnare il Napoli al ritorno alla vittoria.