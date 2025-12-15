Logo SportMediaset

verso riad

Napoli, missione Supercoppa: a Riad per dimenticare Udine. E potrebbe esserci Lukaku

Conte in Supercoppa cerca il riscatto dopo i ko di Udine e Lisbona. Atteso il ritorno di Lukaku tra i convocati

di Redazione
15 Dic 2025 - 09:27

Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. La squadra azzurra è pronta a volare in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro, ovvero trasformare l'amarezza per i recenti stop contro Benfica e Udinese in energia positiva per conquistare il primo trofeo della stagione. La missione araba inizierà ufficialmente martedì pomeriggio, quando dal capoluogo campano decollerà il charter messo a disposizione dalla Lega Calcio che porterà Conte, giocatori e l'intera dirigenza, compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, verso Riyadh. Giovedì alle 20:00, con diretta esclusiva su Italia 1, c'è la semifinale contro il Milan all'Al-Awwal Park Stadium, lo stesso teatro della finale persa due anni fa contro l'Inter. 

Finalmente Big Rom: Lukaku può tornare tra i convocati

 La notizia più attesa riguarda il reparto offensivo, che dovrebbe ritrovare finalmente il suo faro. Nella lista dei convocati che verrà diramata tutto porta a credere che figurerà anche il nome di Romelu Lukaku anche se per l'ultimissima conferma andrà atteso l'allenamento di oggi. Per il gigante belga sarebbe la prima chiamata dopo il lungo infortunio rimediato a metà agosto. Lo staff medico predica comunque cautela: il suo rientro dovrà essere dosato con estrema attenzione, difficile aspettarsi un impiego massiccio ma il solo fatto di riaverlo in gruppo e magari in panchina rappresenta un'iniezione di fiducia per l'ambiente.

Il programma e la situazione infermeria

 Il programma saudita entrerà nel vivo mercoledì con l'allenamento di rifinitura diretto da Conte all'Al Riad Club, seguito dalla conferenza stampa (alle 13, in streaming su Sportmediaset.it). Il tecnico sorride per i recuperi a pieno regime di Lobotka e Gutierrez, già visti a Udine, e per il rientro di Juan Jesus. Restano invece a casa gli infortunati Gilmour, Anguissa, De Bruyne e soprattutto Alex Meret: per il portiere, alle prese con una frattura al metatarso, i tempi di recupero prevedono almeno altre due settimane di stop prima di rivederlo tra i disponibili.

Supercoppa Italiana: il pallone Orbita speciale

napoli
supercoppa italiana
lukaku

