Napoli, missione Supercoppa: a Riad per dimenticare Udine. E potrebbe esserci Lukaku

Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. La squadra azzurra è pronta a volare in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro, ovvero trasformare l'amarezza per i recenti stop contro Benfica e Udinese in energia positiva per conquistare il primo trofeo della stagione. La missione araba inizierà ufficialmente martedì pomeriggio, quando dal capoluogo campano decollerà il charter messo a disposizione dalla Lega Calcio che porterà Conte, giocatori e l'intera dirigenza, compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, verso Riyadh. Giovedì alle 20:00, con diretta esclusiva su Italia 1, c'è la semifinale contro il Milan all'Al-Awwal Park Stadium, lo stesso teatro della finale persa due anni fa contro l'Inter.