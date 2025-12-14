Serie A, Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp manda ko Conte

LE STATISTICHE OPTA

L’Udinese ha battuto il Napoli in Serie A per la prima volta dal 3 aprile 2016 (3-1, anche in quel caso in una gara casalinga, con Luigi De Canio in panchina) – per i bianconeri chiusa una striscia di 18 gare consecutive senza successi contro gli azzurri nella competizione (4N, 14P).

Il Napoli ha perso due gare di fila senza segnare tra tutte le competizioni per la prima volta dal dicembre 2023 (v Frosinone in Coppa Italia e Roma in Serie A in quel caso).

L’Udinese ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti nove (2N, 5P) – questo inoltre è il primo successo interno dei bianconeri nel torneo dallo scorso 1 novembre (1-0 v Atalanta).

L’Udinese ha ottenuto 21 punti nelle prime 15 giornate di questa Serie A; nelle ultime 10 stagioni disputate nel torneo, compresa quella attuale, solo nel 2022/23 (24) i bianconeri ne avevano raccolto di più dopo lo stesso numero di match giocati.

Jurgen Ekkelenkamp, che ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dal 16 febbraio 2025 (doppietta contro l’Empoli), ha segnato in totale due gol contro il Napoli e nel massimo campionato contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro l’Empoli).

Il gol di Jurgen Ekkelenkamp è il primo subito dal Napoli da fuori area in Serie A da quello di Albert Gudmundsson (Fiorentina) il 9 marzo scorso.

Tutte le quattro sconfitte del Napoli in questo campionato sono arrivate in trasferta; nessuna squadra conta più sconfitte esterne rispetto agli azzurri in questa Serie A (a quota quattro anche Cagliari, Fiorentina, Lazio, Lecce e Hellas Verona).

Il Napoli ha perso almeno quattro delle prime otto trasferte stagionali in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (quattro anche in quel caso).

Il Napoli ha chiuso una gara di Serie A senza effettuare conclusioni in porta per la prima volta dal 28 gennaio 2024, contro la Lazio.

Keinan Davis ha fornito due assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione della competizione.

L’Udinese ha ottenuto un clean sheet contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal 21 settembre 2014 (1-0); per i friulani chiusa una striscia di 21 partite consecutive con almeno una rete subita contro gli azzurri nella competizione.

Solo il Barcellona (13) ha colpito più legni rispetto al Napoli (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Mathías Olivera ha giocato oggi la 200a partita nei cinque maggiori campionati europei, 96 di queste 200 presenze raccolte in Serie A con la maglia del Napoli.