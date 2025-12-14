Serie A, Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp manda ko Conte

Trasferta amara per gli azzurri che perdono contro l'Udinese non sfruttando l'occasione del pari del Milan per conquistare il primo posto in solitariadi Luca Bucceri
Nella quindicesima giornata di Serie A l'Udinese manda ko il Napoli battendo 1-0 gli uomini di Antonio Conte. Passo falso importante per gli azzurri che perdono terreno dalla testa della classifica non riuscendo a sfruttare il pari del Milan contro il Sassuolo per volare primi in solitaria, fornendo quindi un assist ghiotto all'Inter.
Nella prima frazione la partita è bloccata, con poche occasioni, ritmo basso e tanta attenzione da parte di entrambe le difese. Parte meglio l'Udinese, poi il Napoli si affaccia pericolosamente dalle parti di Okoye, con Bertola provvidenziale su Lang, poi è l'estremo difensore nigeriano a dire no a Hojlund. I friulani non restano però a guardare e alla mezzora impensieriscono Milinkovic-Savic con una conclusione di Ekkelenkamp, ma il portiere azzurro respinge senza problemi.
Nella ripresa il canovaccio non cambia e l'Udinese cresce trovando il vantaggio al 52' con Davis, ma dopo un check col VAR Sozza annulla per posizione di offside dell'attaccante bianconero su conclusione di Bertola. I friulani ci credono e al 59' vengono frenati solo dalla traversa su tiro potente di Piotrowski, poi è nuovamente il VAR al 69' a negare la gioia del gol ai bianconeri con la rete di Zaniolo annullata per fallo di Karlstrom su Lobotka. Esultanza solo rimandata, perché al 73' Ekkelenkamp disegna una traiettoria imprendibile da sinistra, con un destro preciso e potente che batte Milinkovic-Savic per il vantaggio dell'Udinese. Nel finale due grandi occasioni per il Napoli, prima con Hojlund che sbaglia il tap-in da posizione ravvicinata, poi con Lucca che prende il palo esterno.
LE PAGELLE
Milinkovic Savic 6 - Dopo la prestazione al di sotto delle aspettative contro il Benfica, il portiere serbo salva più volte il risultato. Poi però sul destro forte e preciso di Ekkelenkamp non può nulla.
Beukema 6 - Prestazione attenta e precisa, prende in marcatura Davis con Rrahmani non lasciando tanto spazio all'attaccante dei friulani.
Dal 16' st Lobotka 5 - Ci mette un po' a entrare in partita, di fatto replicando il match giocato da McTominay ed Elmas.
Rrahmani 5,5 - Mette in campo esperienza e intelligenza, ma non riesce a frenare l'aggressione dei friulani quando serve sul gol di Ekkelenkamp.
Buongiorno 5,5 - Qualche sbavatura in fase di costruzione, si fa spesso scappare Zaniolo non riuscendo a mettere il piede.
Dal 30' st Olivera 5,5 - Non ha tempo per riuscire ad accendere la lampadina del gioco degli azzurri.
Di Lorenzo 5,5 - Attento e preciso in marcatura su Bertola, quando ha la possibilità e lo spazio fa bene anche in fase offensiva. Ma da un suo mancato anticipo su Davis il pallone arriva a Ekkelenkamp per il gol vittoria dell'Udinese.
McTominay 5 - Assente ingiustificato del match, invisibile nella prima frazione e completamente nascosto nella seconda.
Elmas 5,5 - In fase di non possesso si piazza bene a centrocampo, ma insieme allo scozzese non riesce a dare quello spunto in più in fase offensiva che avrebbe aiutato gli azzurri a fare la differenza.
Dal 38' st Lucca sv - Troppo poco tempo per lasciare il segno, sfortunato nel finale col palo.
Spinazzola 5,5 - Si innervosisce nei contrasti con Zaniolo, ma gioca d'esperienza facendosi spesso trovare smarcato dalla pressione di Zanoli.
Dal 38' Gutierrez sv - In campo per dare freschezza e qualche idea in più a sinistra, ma non ha tempo né spazio.
Neres 5 - Spento nel primo tempo, con Solet che non gli lascia tanto spazio e con un centrocampo dei bianconeri in pressione alta. Nel secondo tempo non si vede, soffrendo l'aggressione dei difensori friulani.
Hojlund 5 - Soffre la marcatura stretta di Kabasele, ma quando riesce ad accelerare lascia la polvere al difensore belga. Come spesso è accaduto in stagione si sente la sua assenza in fase offensiva, non riuscendo a dare soluzioni ai suoi.
Lang 5 - In avvio di primo tempo viene anticipato da Bertola quel tanto che basta per negare la gioia al popolo partenopeo, poi è un po' troppo lezioso in diverse occasioni.
Dal 16' st Politano 5,5 - Col suo ingresso cambia poco o nulla per il Napoli, con l'esterno che non riesce a lasciare il segno in campo con le sue accelerazioni.
Allenatore: Conte 4,5 - Si sbraccia e si infuria con Sozza e il quarto uomo per i falli non concessi e la troppa aggressività dell'Udinese non punita, ma non riesce ad avere la stessa verve con i suoi. Dalla panchina, poi, non riesce a pescare il jolly, confermando la difficoltà azzurra lontano dal Maradona.
IL TABELLINO
UDINESE-NAPOLI 1-0
Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Kristensen 6,5, Kabasele 6,5, Solet 6,5; Zanoli 6,5 (45'+4' st Goglichidze sv), Piotrowski 6,5, Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 7 (39' st Zarraga sv), Bertola 6,5 (39' st Ehzibue sv); Zaniolo 7 (45'+1' st Bravo sv), Davis 6,5 (39 st' Buksa sv).
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Camara, Miller, Modesto
Allenatore: Runjaic 7
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (16' st Lobotka 5), Buongiorno 5,5 (30 'st Olivera 5,5); Di Lorenzo 5,5, McTominay 5, Elmas 5 (38' st Lucca sv), Spinazzola 5,5 (38' st Gutierrez sv); Neres 5, Hojlund 5, Lang 5 (16' st Politano 5,5)
A disposizione: Contini, Ferrante, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino
Allenatore: Conte 4,5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 28' st Ekkelenkamp (U)
Ammoniti: Zaniolo (U)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA
L’Udinese ha battuto il Napoli in Serie A per la prima volta dal 3 aprile 2016 (3-1, anche in quel caso in una gara casalinga, con Luigi De Canio in panchina) – per i bianconeri chiusa una striscia di 18 gare consecutive senza successi contro gli azzurri nella competizione (4N, 14P).
Il Napoli ha perso due gare di fila senza segnare tra tutte le competizioni per la prima volta dal dicembre 2023 (v Frosinone in Coppa Italia e Roma in Serie A in quel caso).
L’Udinese ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti nove (2N, 5P) – questo inoltre è il primo successo interno dei bianconeri nel torneo dallo scorso 1 novembre (1-0 v Atalanta).
L’Udinese ha ottenuto 21 punti nelle prime 15 giornate di questa Serie A; nelle ultime 10 stagioni disputate nel torneo, compresa quella attuale, solo nel 2022/23 (24) i bianconeri ne avevano raccolto di più dopo lo stesso numero di match giocati.
Jurgen Ekkelenkamp, che ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dal 16 febbraio 2025 (doppietta contro l’Empoli), ha segnato in totale due gol contro il Napoli e nel massimo campionato contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro l’Empoli).
Il gol di Jurgen Ekkelenkamp è il primo subito dal Napoli da fuori area in Serie A da quello di Albert Gudmundsson (Fiorentina) il 9 marzo scorso.
Tutte le quattro sconfitte del Napoli in questo campionato sono arrivate in trasferta; nessuna squadra conta più sconfitte esterne rispetto agli azzurri in questa Serie A (a quota quattro anche Cagliari, Fiorentina, Lazio, Lecce e Hellas Verona).
Il Napoli ha perso almeno quattro delle prime otto trasferte stagionali in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (quattro anche in quel caso).
Il Napoli ha chiuso una gara di Serie A senza effettuare conclusioni in porta per la prima volta dal 28 gennaio 2024, contro la Lazio.
Keinan Davis ha fornito due assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione della competizione.
L’Udinese ha ottenuto un clean sheet contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal 21 settembre 2014 (1-0); per i friulani chiusa una striscia di 21 partite consecutive con almeno una rete subita contro gli azzurri nella competizione.
Solo il Barcellona (13) ha colpito più legni rispetto al Napoli (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.
Mathías Olivera ha giocato oggi la 200a partita nei cinque maggiori campionati europei, 96 di queste 200 presenze raccolte in Serie A con la maglia del Napoli.