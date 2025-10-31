Juventus, Spalletti si presenta: "Spero di rientrare nel giro scudetto, Napoli sempre nel cuore"

Pensa che la Juve possa rientrare nel giro scudetto? Anche Vlahovic ha i suoi stessi mesi di contratto. Essendo a scadenza come pensa di gestirlo? Se come qualsiasi giocatore della rosa o questa cosa inciderà nelle sue scelte?

"Sì, spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché no? Anzi è un po' quello che si commentava con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni devono essere al massimo e in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate nove partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione, per cui visto che ho avuto la fortuna di fare questo percorso qui non vedo perché ora sono quasi in fondo perché sono una persona anziana mi debba accontentare di finire lasciando delle cose che vadano come devono andare. Tenterò di metterci ancora più mano e si guaderà quello che sono riuscito a fare, che siamo riusciti a fare, perché per me sono loro quello che diventa importantissimo. Lo ripeto: assoluto rispetto del valore di questi calciatori. Vlahovic? Ci si parla, non ho ricevuto alcuna imposizione da parte della società su nessun calciatore della rosa, per cui vado lì, vedo quello che lui fa, vedo quella che è la sua risposta, quelle che sono le sue intenzioni. E a valutare dall'ultima partita che è stata giocata l'altra sera contro l'Udinese, le sue intenzioni sono molto chiare e quel comportamento lì è chiaro che mette tutto a posto perché ha fatto una splendida partita".