Politano suona la carica: "Amma fatica', con l'Atalanta dobbiamo rilanciarci"

L'attaccante del Napoli ha parlato dei prossimi impegni e di come uscire dalla crisidi Redazione
Il Napoli deve dimenticare in fretta la brutta sconfitta di Bologna e riprendere la corsa verso il primo posto. Lo sa bene Matteo Politano, reduce dal duplice impegno con l'Italia, ma concentrato più che mai sulle prossime partite di Serie A.
"Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti al Dall'Ara per andare avanti. Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco, dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita", ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di Radio CRC. Il tour de force comincia proprio questo sabato, quando il Napoli ospiterà la nuova Atalanta di Raffaele Palladino: "Sono una squadra forte e hanno cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Lo scorso anno Atalanta-Napoli è stata una partita importante per noi, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche il match di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata".
In questa settimana sono circolate parecchie voci sui presunti malumori di Antonio Conte, ma Politano sul tecnico non ha dubbi: "Mi ha migliorato, sicuramente nello spirito di sacrificio". È proprio questo l'ingrediente che serve per assecondare le richieste dell'allenatore: "Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100%. Io, comunque, sono felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo".
I Campioni d'Italia sono stati protagonisti di un grande mercato in entrata e l'ambientamento dei nuovi sembra procedere per il verso giusto: "Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti".
Infine, Politano lancia un appello a tutti i supporter napoletani: "Amma faticà e dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e i tifosi. È importante per noi avere l'affetto di tutti e lavorare in una sola direzione".