Politano suona la carica: "Amma fatica', con l'Atalanta dobbiamo rilanciarci"

"Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti al Dall'Ara per andare avanti. Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco, dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita", ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di Radio CRC. Il tour de force comincia proprio questo sabato, quando il Napoli ospiterà la nuova Atalanta di Raffaele Palladino: "Sono una squadra forte e hanno cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Lo scorso anno Atalanta-Napoli è stata una partita importante per noi, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche il match di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata".