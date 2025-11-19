Logo SportMediaset

Napoli, Lukaku brucia le tappe: Conte lo riavrà a inizio dicembre, anche per il rush di Champions

L'attaccante belga vede il rientro dopo il brutto infortunio muscolare di metà agosto

di Redazione
19 Nov 2025 - 10:51

Il rientro si avvicina, anticipato e inatteso per quanto rapido: per rivedere Lukaku nella lista dei convocati del Napoli, almeno disponibile per la panchina, potrebbero bastare una decina di giorni o poco più. L'attaccante belga, che da giorni lavora a Castel Volturno per ritrovare la condizione atletica dopo il brutto infortunio muscolare dello scorso agosto, vede infatti finalmente la luce: Conte potrebbe reinserirlo in distinta per la sfida contro la Roma del prossimo 30 novembre, al più tardi testarlo negli ottavi di Coppa Italia del 3 dicembre con il Cagliari. Un cammino propedeutico al match contro la Juve attesa quattro giorni più tardi al Maradona.

Ma ciò che più conta è che Big Rom potrà dare il suo contributo in Champions, per provare a riscrivere una classifica sicuramente non all'altezza delle aspettative. Il Napoli si giocherà tanto del proprio futuro europeo settimana prossima contro il Qarabag, ma ipotizzando un presumibile risultato positivo, il cammino verso i play-off (obiettivo minimo per i Campioni d'Italia ormai tagliati fuori dalla Top-8) passerà per la trasferta di Lisbona contro il Benfica del 10 dicembre: data evidenziata anche sul personale taccuino di Big Rom. Il belga, escluso infatti a settembre dalla lista Champions, ne farà ora rientro, potendo infatti prendere il posto dell'infortunato di lungo corso De Bruyne. Un cambio possibile nella fase a gironi ma da effettuarsi entro la sesta giornata: opportunità che Conte è pronto a cogliere, ritrovando per questo rush finale della 'phase league' il suo più prezioso allenato.

