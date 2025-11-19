Napoli, Lukaku brucia le tappe: Conte lo riavrà a inizio dicembre, anche per il rush di Champions

Ma ciò che più conta è che Big Rom potrà dare il suo contributo in Champions, per provare a riscrivere una classifica sicuramente non all'altezza delle aspettative. Il Napoli si giocherà tanto del proprio futuro europeo settimana prossima contro il Qarabag, ma ipotizzando un presumibile risultato positivo, il cammino verso i play-off (obiettivo minimo per i Campioni d'Italia ormai tagliati fuori dalla Top-8) passerà per la trasferta di Lisbona contro il Benfica del 10 dicembre: data evidenziata anche sul personale taccuino di Big Rom. Il belga, escluso infatti a settembre dalla lista Champions, ne farà ora rientro, potendo infatti prendere il posto dell'infortunato di lungo corso De Bruyne. Un cambio possibile nella fase a gironi ma da effettuarsi entro la sesta giornata: opportunità che Conte è pronto a cogliere, ritrovando per questo rush finale della 'phase league' il suo più prezioso allenato.